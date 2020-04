Star Wars : La lettre d’adieux touchante de Mark Hamill

Mark Hamill a écrit une lettre d’adieux touchante pour marquer la fin de la saga Skywalker.

La saga Skywalker a pris fin, du moins pour l’instant, et il est temps de passer à de nouvelles histoires avec des personnages différents. Mark Hamill a ainsi pris un peu de temps pour remercier les fans de Star Wars dans une lettre d’adieu sincère dont une copie se trouve dans les coffrets DVD de Star Wars L’Ascension de Skywalker.

Il reflète sur les 40 dernières années et se souvient que lui Carrie Fisher et Harrison Ford n’auraient jamais imaginer tout ce qui s’est passé depuis. Il se souvient des mots de Carrie Fisher qui qualifiait Star Wars de Famille.

« Comme l’a dit Carrie, Star Wars est une affaire de famille, et c’est ce que nous sommes tous devenus – une communauté géante qui partage l’expérience de ces histoires et la valeur fondamentale qu’elles nous inculquent. »

Il conclue en s’adressant aux fans : « Je suis profondément reconnaissant pour tout votre enthousiasme et votre dévouement continus envers la galaxie lointaine de George, qui continuera de croître avec de nouveaux conteurs construisant une galerie encore plus grande, remplie de héros, de méchants, d’action, de romance et, bien sûr, de Force. »

A few thoughts as one era ends and another begins…#StarWars pic.twitter.com/ZucNHEPtaS — Mark Hamill (@HamillHimself) April 3, 2020

Si la saga Skywalker est termine, Star Wars est loin d’être une affaire du passé. L’univers continue sur le petit écran avec The Mandalorian et d’autres séries comme Obi-Wan Kenobi et une spin-off de Rogue One sont en préparation. De plus d’autres films verront le jour dans quelques années.

Source : Movieweb / Crédit ©Lucasfilm