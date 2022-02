Spider-Man No Way Home : Tom Holland explique la scène d’adieux avec [Spoilers]

Tom Holland révèle ce qui a inspiré ce dernier adieu émouvant dans Spider-Man No Way Home. Spoilers.

Avant d’aller plus loin, au cas où vous faites partie de 5 personnes qui n’ont pas vu le film, notez que cet article est spoiler et révèle un point important du film Spider-Man No Way Home.

***Spoilers***

Spider-Man No Way Home réuni les trois acteurs qui ont joué Spider-Man à l’écran ces 20 dernières années. Tobey Maguire et Andrew Garfield ont accompagné Tom Holland pour sa troisième aventure en solo et Holland n’aurait pas pu être plus reconnaissant de leur présence. Il était si reconnaissant qu’un moment réel durant lequel il a remercié ses camarades a inspiré la façon dont son personnage a fait ses adieux à ses homologues du multivers.

« Nous étions sur le plateau de tournage de la scène sur le toit où je rencontre [Maguire et Garfield] pour la première fois, et avant l’une des prises… Ça devait être mon gros plan ou quelque chose comme ça. C’était celui qui m’a vraiment, vraiment demandé d’apporter de l’émotion au plan, » dit Holland au Hollywood Reporter.

« Alors je suis allé vers les deux garçons au niveau où ils se tenaient, et je leur ai dit : « Merci, merci, merci d’avoir fait ça. Merci d’être ici. Merci d’avoir élevé Spider-Man comme vous l’avez fait. Merci d’avoir été si aimables et de m’avoir permis de partager cela avec vous. Merci d’avoir fait un acte de foi et d’être revenu. » Tobey n’avait pas joué la comédie depuis près de 10 ans, alors nous nous sommes tous embrassés et nous pleurions tous parce que cela signifiait tellement pour nous. »

Il ajoute : « Et [le réalisateur] Jon Watts, [la productrice] Amy Pascal et les scénaristes ont vu ce moment entre nous trois et se sont dit : « Génial ! Eh bien, maintenant nous savons comment ils vont se dire au revoir. Donc, essentiellement, nous venons de refaire ce moment très réel entre nous trois. »

Cette scène d’adieux entre les trois Peter Parker était très émouvante à l’écran, il est intéressant de savoir qu’elle a été inspiré par un vrai moment entre les acteurs.

Spider-Man No Way Home est toujours dans les salles de cinéma.

Source : THR / Crédit ©Sony/Marvel Studios