Thor Love and Thunder : James Gunn a collaboré avec Taika Waititi

James Gunn révèle qu’il a collaboré avec Taika Waititi pour Thor Love and Thunder à propos de l’implication des Gardiens de la Galaxie.

La production a officiellement commencé sur Thor : Love and Thunder et l’un des aspects les plus intéressants de la franchise du Marvel Cinematic Universe est qu’il comportera une apparition de membres des Gardiens de la Galaxie, avec lesquels Thor (Chris Hemsworth) a fait équipe à la fin de Avengers: Endgame.

Les Gardiens de la Galaxie sont attendus à la fois dans le troisième volet de leur propre franchise, mais ils seront aussi dans leur propre spécial de Noël qui sera lancé en exclusivité sur Disney +. Des questions ont commencé à se poser sur la manière dont leur apparition Love and Thunder mènera à leur propre histoire – et selon le scénariste-réalisateur des Gardiens James Gunn, il y aura certainement une connexion.

Cette semaine, Gunn a tweeté que bien qu’il n’ait pas « beaucoup contribué » à Love and Thunder, il a collaboré avec le réalisateur et co-scénariste du film Taika Waititi sur l’arc général des Gardiens.

« @TaikaWaititi fait un excellent travail – le script est incroyable. Nous avons parlé avant qu’il ne commence à l’écrire sur où se trouvent les personnages et où ils vont et il a lu le script du Vol 3, puis j’ai lu son script et partagé mes pensées. »

— James Gunn (@JamesGunn) February 5, 2021