Marvel : Kevin Feige tease encore plus de Mutants dans le MCU

Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré qu’après Namor, d’autres mutants arriveraient bientôt dans le MCU.

Lors du Comic-Con Experience 2022 qui s’est tenu au Brésil, Kevin Feige, le président de Marvel Studios a été interrogé sur l’avenir du MCU et en particulier sur l’arrivée prochaine d’autres personnages mutants emblématiques, notamment après l’introduction de Namor dans Black Panther: Wakanda Forever.

Feige a répondu avec une confiance infaillible que Namor est loin d’être le dernier mutant que les fans de MCU rencontreront. « Nous en avons déjà rencontré quelques-uns », a déclaré Feige. « Il y a un nouveau mutant nommé Namor que vous avez peut-être rencontré récemment. Donc, d’autres sont à venir. »

Depuis que Marvel Studios a récupéré les droits des films X-Men après que Disney a acquis Fox en 2019, les fans du MCU attendent avec impatience l’arrivée des mutants dans l’univers rempli des Avengers.

Alors que Wanda Maximoff / Scarlet Witch et Pedro Maximoff / Quicksilver étaient techniquement les premiers mutants du MCU lorsqu’ils ont fait leurs débuts dans Captain America: The Winter Soldier en 2014, l’accord de partage des droits avec Fox a empêché l’utilisation du mot « mutant » dans tous les projets du MCU, ils étaient alors appelés des « miracles ». De plus, le lien parental des personnages avec Magneto a été supprimé et a franchise a tué leurs parents lors d’une attaque dans leur pays d’origine, la Sokovie.

Feige a d’abord teasé l’arrivée des mutants dans le MCU lorsqu’il a révélé la line-up de la phase 4 de Marvel au San Diego Comic-Con 2019. En 2021, les fans ont été choqués de voir la version de Quicksilver d’Evan Peters des films X-Men de la Fox apparaître dans l’épisode 5 de WandaVision sur Disney+. Cependant, cela s’est avéré être un leurre dans le final de la série lorsqu’il s’est révélé être un fugitif sous le charme d’Agatha Harkness.

En 2022, la présence des mutants dans le MCU s’est intensifiée lorsque le variant du professeur X de Patrick Stewart des films X-Men est apparu en tant que membre des Illuminati dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Cela a été suivi par le final de Miss Marvel sur Disney + lorsque Kamala Khan apprend par son ami Bruno que l’anomalie génétique dans son ADN est une « mutation ». Simultanément, on pouvait alors entendre un morceau du thème classique de X-Men: The Animated Series.

Les Mutants deviendront plus importants dans les phases 5 et 6 du MCU. Le très attendu Deadpool 3 verra l’arrivée du mercenaire de Ryan Reynolds et Wolverine de Hugh Jackman fera son retour à l’écran. La sortie est prévue pour le 8 novembre 2024. Et sur le petit écran, la suite de la série animée X-Men des années 90, X-Men ’97, sortira sur Disney+ en 2023.

Source : Murphy’s Multiverse / Crédit ©Marvel/Fox