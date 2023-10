Loki saison 2 : Toujours aussi fun, mais un peu lente à la détente

Découvrez l’avis du Cerveau pour la saison 2 de Loki, qui arrive ce vendredi 6 octobre sur Disney+

C’était l’une des séries Marvel porte-étendard de la plateforme Disney+ à son lancement : Loki. Elle invitait le vilain iconique des premières phases du MCU, mort à maintes reprises jusqu’à Endgame, pour en faire un nouveau héros, dans un univers alternatif, loin des Avengers et autres enjeux du MCU habituel, avec sa propre série.

Une série qui aura séduit son public, porté par un acteur de renom, dans un registre différent même si toujours dans la peau du personnage que nous connaissons tous. Une série qui aura été l’une des plus réussies et passionnante du MCU, jusqu’à son final, qui introduisait officiellement le multiverse, ainsi que le grand antagoniste de la phase 5 : Kang.

La TVA en crise

Voici que Loki revient aujourd’hui dans une nouvelle saison, suite directe du final de la saison 1.

Une saison de 6 épisodes qui ne fera peut-être pas l’unanimité auprès de tous, mais qui tente de se renouveler avec une nouvelle équipe de scénariste à sa tête. Une nouvelle saison de Loki, qui suit donc les conséquences des évènements du dernier épisode avec Celui qui demeure, véritable créateur de la TVA, à savoir l’un des variants de Kang, avec sa timeline sacrée.

Alors que tout fout le camps dans la TVA depuis l’ouverture du Multivers, et que ces derniers essaient de préserver la timeline sacrée – malgré les réticences de certains car les effacer reviendrait à annihiler des vies – Loki, lui, subit des sauts dans le temps malgré lui et se retrouve à tenter d’alerter les membres de la TVA du danger de Kang et les conséquences des actes de son alter Sylvie.

Melting pot de genre – à la MCU

Seule série du MCU live a avoir eu le privilège d’une saison 2, Loki était à l’origine sensée être une production originale de la plateforme Disney permettant l’introduction d’un vilain charismatique des Comics, essentiel des prochaines phases au cinéma, tout en jouant avec un personnage facétieux et apprécié du public.

Elle a vite su se créer son propre univers et fédérer une audience devant les écrans pour sa qualité d’écriture et son imaginaire, ainsi que ses personnages. A la fois comédie de bureau, série de SF fantastique, série de super-héros et buddy comédie, Loki était une sorte de melting-pot inattendu qui marchait bien dans sa première saison.

Différente

Dans la seconde, c’est un peu différent. Le Cerveau ayant eu le privilège de visionner 4 épisodes sur 6, force est de constater que la saison 1 n’a rien à voir avec la première. Les enjeux post-Celui qui demeure sont au cœur de l’intrigue, toujours, avec un Loki qui se prend pour Cassandre à alerter tout le monde des dangers des variant existant désormais dans d’autres timelines du multivers, sans pour autant voyager à sa poursuite, comme il a pu le faire avec Sylvie.

Au-delà des Kang, le seul enjeu majeur de cette suite est la gestion des timelines et des appareils créées pour maintenir cette dernière, par la TVA (ou celui qui demeure au choix) pouvant mener une véritable explosion du multivers.

Kang – un peu mais pas trop –

Ceux qui s’attendaient à voir Loki et Moebius dans les évènements de la scène post-générique d’Ant Man, vont être déçu, étant donné que cela n’arrive que deux épisodes plus tard, a mi-saison. Celui que l’on a découvert comme Victor Timely dans la séquence post-générique du troisième opus dédié à l’homme fourmi mettra du temps à arriver, et sera loin certainement des attentes de beaucoup.

Car oui, Kang le conquérant, ou les Kangs du Conseil, ne vont pas faire leurs apparitions de sitôt dans la série, surement pour garder l’exclusivité au grand écran. Une tactique habituelle du MCU, qui dérange un peu ici, car si d’habitude les scénaristes arrivent à offrir assez de substance pour tenir l’intrigue, comme en saison 1, cette saison n’arrive pas à transcender le cahier des charges de Marvel, notamment vis-à-vis de son antagoniste, pour palier à la restriction de possibilité d’exploitation des variants de Kang.

Toujours aussi fun

Même si la saison 2 est peut-être moins grandiloquente, et plus lente que sa prédécesseure, elle n’en reste pas moins divertissante et agréable. L’introduction d’Oroboros, le personnage de Ke Huy Quan, est un véritable plus qui apporte un taux de comédie supplémentaire bien trouvé, au-delà du duo Moebius /Loki qui marche toujours aussi bien.

Tom Hiddleston arrive à nous étonner une fois de plus avec de nouvelles facettes de Loki au-delà de sa sensibilité démontrée à mainte reprises : parfois stratège, parfois héros, ce dernier propose un personnage que l’on pensait connaitre sous toutes les coutures toujours avec justesse et surprise.

Quant à Sylvie, cette dernière met du temps à arriver dans l’intrigue, mais cette fois ci cette dernière n’est plus animée par les mêmes envies de destruction de la TVA que la saison précédente. Ses aspirations sont tout autres, introduites par la scène post-générique de l’épisode 1 de cette saison 2 de Loki. Comble : elle sera un atout essentiel pour sauver l’organisme dont elle voulait la fin.

Production travaillée

Côté réalisation, les effets spéciaux ainsi que les décors sont bien maitrisés, notamment dans la gestion de l’espace-temps que l’on voit à plusieurs reprises dans les quatre premiers épisodes de cette saison 2. On aime toujours ce côté rétro fifty/sixties de la TVA (que l’on découvre encore plus cette saison puisqu’on voyage dans moins de mondes) ainsi que les passages dans le passé de Victor Timely, pour une séquence d’époque divertissante.

Il faudra attendre de voir les deux derniers épisodes de la saison 2 de Loki pour la juger dans sa globalité, ainsi que découvrir ce que la série va présenter pour la suite du MCU, au-delà de Kang, incarné par Jonathan Major que Marvel assume malgré les accusations de violences à son encontre.

En sommes Loki saison 2 plaira assurément aux fans hardcore de Hiddleston, peut-être un peu moins à ceux du MCU, notamment pour son manque de cohérence avec la saison 1. Elle reste quand même l’une des séries Marvel de Disney+ qui fonctionne le mieux, tant côté plébiscite que narratif, comparée à ses consoeurs qui ne font pas du tout l’unanimité.

Loki saison 2 est à découvrir chaque vendredi avec un nouvel épisode sur Disney +.

crédit photo : ©Disney/Marvel