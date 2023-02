Loki saison 2 : Des indices révélés dans une promo de Disney+ ?

Une promo de Disney+ révèle de nouvelles images pour la saison 2 de Loki qui pourraient donner des indices sur la suite.

Plus tôt cette semaine, Disney a publié une nouvelle promo présentant certains des programmes à venir sur Disney + et Hulu. La promo comportait quelques nouveaux plans de la saison 2 de Loki, dont une image qui a des implications potentiellement énormes pour l’intrigue.

Notez que ce qui suit n’est qu’une théorie basée sur de brefs plans d’une promo de trente secondes.

Comme vous vous en souvenez sans doute, à la fin de la saison 1, Loki est transporté dans ce qui ressemble à une version alternative de la TVA. Dans cette nouvelle version, la statue des Gardiens du Temps a été remplacée par une statue de Celui qui Demeure (bien qu’il porte l’armure de Kang du prochain Ant-Man et la Guêpe Quantumania), et Mobius n’a aucune idée de qui est Loki.

Dans la promo, nous voyons Loki tailler une mosaïque des Gardiens du Temps, avec la tête coupée de l’un des robots Gardiens allongé au premier plan. Dans la version étendue de cette scène, montrée aux participants de D23 Expo l’automne dernier, Loki révèle une sculpture du visage de Kang derrière la mosaïque, suggérant qu’elle a été dissimulée à un moment donné dans le passé.

From #TheMandalorian to #TinyBeautifulThings, there’s so much in store this year on #DisneyPlus and @Hulu with the #DisneyBundle. pic.twitter.com/Tnti2g7vN4

— Disney+ (@DisneyPlus) February 5, 2023