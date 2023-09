Superman Legacy : Mise à jour concernant le costume de Kal-El

James Gunn partage une information concernant le costume de Superman dans Superman Legacy.

James Gunn a récemment partagé une information concernant le costume de Superman dans Superman Legacy qui risque de décevoir un peu les fans.

Superman : Legacy est le premier film du nouvel univers DC. Bien que l’on sache que Superman : Legacy met en vedette David Corenswet dans le rôle de Clark Kent et Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane – avec plusieurs héros de DC également annoncés pour le film – de nombreux détails sont encore secrets, l’un d’eux étant le nouveau costume de Superman : Legacy.

Sur Instagram, Gunn a révélé que les fans de DC devront attendre plus longtemps pour que le costume Superman: Legacy de Corenswet soit dévoilé.

Après qu’un fan a demandé à Gunn s’il pouvait « publier le costume de Superman », le scénariste/réalisateur de Superman : Legacy a répondu avec une mise à jour décevante, en disant : « Je suis très loin de faire ça. » D’après les mots de Gunn, le débat autour du Clark Kent de Corenswet portant ou non un slip dans Superman : Legacy se poursuivra pendant un certain temps.

Superman Legacy est prévu pour une sortie en juillet 2025, nous sommes donc encore loin de la date. Ce n’est donc pas si étonnant que Gunn ne dévoile pas le costume du super-héros. Il n’est peut-être même pas encore complètement conceptualisé à cette heure et même s’il existe déjà, c’est une pièce bien trop importante pour être révéler maintenant. Gunn et son équipe veulent certainement en faire un événement et avec les grèves qui se déroulent actuellement à Hollywood, la promo du film (qui n’est pas encore tourné) n’est pas prête de démarrer avant un bon moment.

Les projets de super-héros voient souvent leurs nouveaux costumes révélés à travers des photos de tournage. Superman : Legacy envisageait de commencer le tournage au début de l’année 2024, mais comme les grèves hollywoodiennes n’ont pas encore de point final clair, le tournage de Superman : Legacy pourrait être retardé, éloignant ainsi la révélation du costume de Superman de l’univers DC.

Superman Legacy marquera le lancement du nouveau DCU sur grand écran. Le film sortira le 9 juillet 2025.

Source : ScreenRant / Crédit ©DC