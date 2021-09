Legends of Tomorrow saison 6 : Un mariage, des aliens et des au revoir dans le final (spoilers)

Le final de la saison 6 de Legends of Tomorrow voit un mariage, une invasion d’aliens et deux personnages disent au revoir. Spoilers.

La semaine dernière, John Constantine s’est évaporé, tué par un plan démoniaque de Bishop. Il ne reste donc plus rien de lui si ce n’est un champignon. La fontaine était en train de mourir rapidement ce qui affaiblit Spooner puisqu’elle est liée à la fontaine. De plus, le vaisseau de Kayla a été volé par Bishop, ce qui annonce vraiment un désastre dès le début de l’épisode. Et c’est encore pire : une nacelle extraterrestre s’écrase à Odessa en 1925 et envoie une balise, déclenchant un compte à rebours pour une invasion imminente.

Sara finit par comprendre que le plan de Bishop est qu’elle regarde tout ceux et celles qu’elle aime mourir jusqu’à ce qu’ils soient les deux seuls restants en tant que nouveaux Adam et Eve. Étant donné que Bishop est le seul à pouvoir sauver la fontaine, et qu’il n’a aucune intention de le faire, Nate suggère qu’ils récupèrent sa jeune version en 2212 pour inverser la formule du sérum qu’il a donné à Constantine.

C’est un plan fou, mais ils doivent garder une longueur d’avance sur la capacité de Bishop à penser exactement comme Sara. Les Légendes doivent ainsi penser l’inverse de ce que ferait Sara pour déjouer Bishop.

John est vivant et Spooner est sauvée

Pendant ce temps, Behrad est convaincu que John est dans le champignon et essaie de faire en sorte que les autres le mangent afin qu’ils puissent parler à John. Zari est blessée et elle pense que son frère est juste défoncé, mais Sara entend un murmure, l’incitant à grignoter un bout du champignon. John et Sara sont réunis sur une autre dimension, où il révèle que même s’ils réparent le côté physique de la fontaine, le côté spirituel restera malade et la fontaine ne considère plus les humains dignes de protection.

John est donc encore vivant et sa vie est la seule chose qui maintient la fontaine et Spooner en vie, donc il ne pas partir. John avoue alors qu’il avait tort quand il disait que lui et Sara n’étaient pas faits pour des relations stables. « Aimer et être aimé, c’est le but », dit-il avant de murmurer le secret de toute vie à l’oreille de Sara, qu’elle partage avec le reste des Légendes. « Nous sommes tous connectés ! » annonce-t-elle avec enthousiasme, à leur grande déception. Mais cela va leur être utile un peu plus tard.

L’antidote du jeune Bishop sauve la vie de Spooner, mais l’invasion extraterrestre approche toujours. Avec les mots de John à l’esprit, Sara demande à Ava de l’épouser avant l’apocalypse. Le gang organise une cérémonie en plein air en moins de quatre heures et Gary et Mick accompagnent respectivement Ava et Sara devant l’autel où Nate officie la cérémonie. Le couple échange de magnifiques vœux mais avant qu’elles n’aient pu se dire « oui », Bishop crashe la noce et les extraterrestres débarquent.

L’amour triomphe de tout

Tout le monde court dans la maison, où l’un des extraterrestres gratte le bras de Behrad, l’infectant. Sara est sur le point de lui couper le bras pour ne pas que l’infection le tue, lorsque Spooner lui donne par magie les capacités de guérison de Sara. Elle continue de transférer les pouvoirs des Légendes les uns aux autres alors qu’elles combattent les extraterrestres. Ensuite, Nate note que Sara et Ava n’ont jamais échangé de « oui », alors l’équipe se rassemble autour des mariées pendant que Kayla leur gagne du temps.

Alors que le couple s’embrasse, leurs ami.e.s lié.e.s autour d’eux, la fontaine trouve à nouveau les humains dignes et se régénère sous la forme d’un champignon géant, tuant tous les extraterrestres. Ensuite, les bébés extraterrestres affamés de Mick naissent et attaquent Bishop, puis le dévorent. Après la victoire, Mick et Sara partagent un tête-à-tête, au cours duquel il annonce qu’il s’en va avec Kayla et sa nouvelle famille. Le départ de Dominic Purcell avait plus où moins été annoncé, mais on sait qu’il devrait revenir de temps en temps la saison prochaine.

A la fin, Zari visite l’endroit de la fontaine dans les bois pour faire ses adieux à John, puis ce dernier apparaît de manière inattendue et révèle qu’il n’est plus lié à la fontaine, mais que son âme appartient à nouveau à un démon. Zari déplore tristement qu’ils aient gâché leur relation, comme il l’avait prédit. Pour John, cependant, cela en valait la peine car même s’il est toujours un « enfoiré », maintenant il sait ce qu’il rate et avoue qu’il recommencerait à nouveau s’il le fallait. Mais maintenant, il doit emprunter un chemin différent, loin des Légendes, donnant à Zari une ancienne clé mystérieuse. « À quoi ça sert ? » demande Zari confuse, auquel John répond de manière cryptique : « Découvre-le. »

Coincés dans le passé ?

Avec la menace extraterrestre contrecarrée, les Légendes se dirigent vers le Waverider mais un autre vaisseau passe et le fait exploser. L’épisode se termine avec la Team coincée dans le passé, dans les années 20. Qui est responsable ? Comment vont-ils se sortir delà ? La saison prochaine nous le dira et il ne faudra pas attendre très longtemps puisque la série revient le 13 octobre prochain sur la CW.

Comme à son habitude, la série part dans des délires, mais ce final est moins excentrique qu’à l’ordinaire, il a beaucoup de cœur et prouve que même si la série part parfois dans tous les sens, elle n’oublie pas le plus important : l’amour que cette famille de cœur se porte et leur lien qui se consolide saison après saison, malgré les départs. Est-ce que Bishop était le meilleur méchant ? Peut-être pas, il était un peu trop manichéen et surfait, mais il a permis d’avoir une origin story pour Ava et n’a fait que renforcer l’amour d’Ava et Sara, alors qu’il voulait les séparer.

On ne peut pas nier que Legends of Tomorrow est « beau bordel », mais honnêtement, c’est ce qui fait son charme. C’est la série light de l’Arrowverse, celle qui ne se prend pas trop au sérieux et qui fait surtout marrer.

Crédit ©CW