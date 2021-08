Legends of Tomorrow saison 6 : Un avant dernier épisode dévastateur (spoilers et promo finale)

L’avant dernier épisode de la saison 6 de Legends of Tomorrow voit un moment des plus dévastateurs pour un personnage. Spoilers.

John Constantine vient-il de connaître sa fin lors de l’avant-dernier épisode de la saison 6 de Legends of Tomorrow ? L’épisode de ce dimanche ressemblait certainement à un au revoir pour le magicien. Comme annoncé précédemment, le personnage quittera la série, mais son interprète Matt Ryan assumera un nouveau rôle la saison prochaine.

Dans l’épisode (réalisé par Maisie Richardson-Sellers qui jouait Amaya et Charlie), Constantine et Bishop ont découvert que la Fontaine de l’Imperium était en fait un être extraterrestre qui a sauvé Spooner et l’a ensuite déposée dans le futur après que sa mère ait été tuée par des pétroliers. On découvre ainsi ce qui lui est vraiment arrivé alors que la jeune femme a retrouvé sa mère.

Mais lorsque Constantine a utilisé le sang de Spooner pour déverrouiller la fontaine, Bishop a révélé qu’il avait secrètement injecté du poison mortel dans le sérum qu’il avait donné à Constantine pour tromper la fontaine en lui faisant croire qu’il en était digne. Avec Constantine et la fontaine désormais liés, Bishop peut détruire la fontaine, qui protège la Terre des espèces aliens envahissantes, puis, finalement, mettre fin à la planète humaine, a expliqué le méchant.

Alors que le poison fait son effet, Constantin mourant a dit à Astra qu’il n’avait plus aucun tour. « Tu es mon plus grand échec et ma plus grande réussite », a-t-il dit. « Je l’ai tué, Astra, » ajouta-t-il.

Au revoir Constantine

Matt Ryan reconnait là l’importance des derniers mots possibles de Constantine adressés à Astra. Dans une interview à TVLine, il confie : « C’est quelque chose que nous voulions vraiment montrer, la relation avec Astra. C’était vraiment important d’avoir un moment entre ces deux-là, je pense. Ce chapitre, d’une certaine manière, de John a porté sur le problème d’Astra, la fille qu’il a condamnée à l’enfer, puis qui cherchait la rédemption de… Cette relation entre les deux avait vraiment besoin d’une sorte de finalité. »

Pour Ryan, cela le touche parce que c’était presque comme « une relation père-fille, mais c’est aussi plus que ça. » Il ajoute : « Je pense que la bonne chose à propos du départ de John, c’est aussi ce que cela laisse aux autres personnages. Astra doit maintenant grandir seule, loin de son mentor, et ces choses sont vraiment intéressantes. C’était facile à jouer d’une certaine manière, car après sept ans à jouer ce personnage, je l’avais dans la peau. C’était donc adorable que les scénaristes aient vraiment fait attention à lui donner ces moments émouvants. »

Reverons-nons encore Matt Ryan dans la peau de John Constantine ? C’est possible, l’acteur adore le jouer : « J’ai appris en jouant John, de ne jamais dire jamais. Peut-être que quand j’aurai 80 ans, et qu’ils feront le 150e crossover et qu’ils ont besoin du John du multivers pour revenir, alors peut-être que je reviendrai en John Constantine avec une canne et une vieille cigarette ou quelque chose comme ça. Mais c’est génial de l’avoir exploré dans Legends pendant cette période. »

La semaine prochaine, ce sera le final de la saison 6. La promo montre que Spooner, qui semblait mourante à la fin de l’avant dernier épisode est bien présente. Il y a aussi Mick qui semblait avoir été tué dans une explosion. Seul John qui a été pris au piège de sa cupidité pour la magie, semble vraiment avoir succombé.

Dans le final, lorsque Sara réalise le plan de Bishop, Ava convainc Sara de permettre aux Légendes de faire exception aux règles pour riposter. Behrad propose un plan intéressant, qui permet à Sara de se connecter avec un vieil ami (Constantine ?). Pendant ce temps, au milieu d’une bataille, Sara et Ava prennent une décision importante mais ont besoin de l’aide de l’équipe pour y parvenir.

Avec la fontaine qui protégeait la Terre disparue, comme le montre la promo du final, le mariage de Sara et Ava va être interrompu par une invasion d’Aliens mais les Légendes semblent prêtes à les affronter.

Le final de Legends of Tomorrow sera diffusé le 5 septembre sur la CW.

Legends of Tomorrow saison 6 – Promo du final