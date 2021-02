Legends of Tomorrow : La saison 7 sera la dernière pour Dominic Purcell

Dominic Purcell annonce qu’il quittera la série Legends of Tomorrow à l’issue de la saison 7 qui a récemment été commandée.

Dominic Purcell, alias Mick Rory dans Legends of Tomorrow, a annoncé qu’il quittera la série après la saison 7. La semaine dernière, la CW a annoncé le renouvellement de plusieurs séries dont Legends of Tomorrow pour une septième saison.

Sur les réseaux sociaux, Purcell a annonce que la saison 7 sera la dernière pour lui. Il ne donne pas plus de détail mais dit qu’il honorera son contrat de sept ans. Il n’ira pas au-delà si jamais la série est renouvelée pour une saison 8.

« Je resterai une saison de plus pour honorer mon contrat. # season7 …. merci à @warnerbrostv @dccomics @cw_legendsoftomorrow. J’ai conscience de ma chance dans un monde plein de problèmes et de tragédies et de l’injustice de la vie; que je triomphe pendant que les autres luttent. »

Il ajoute un petit message pour les personnes qui peuvent paraitre insensibles en ces temps de pandémie : « ps aux célébrités / riches les «aisés». Nous ne voulons pas voir à quel point votre vie est géniale sur les réseaux sociaux, ce n’est ni le moment ni le lieu actuellement. Réfléchissez un peu. ».

Purcell ne s’en va donc pas tout de suite. Il sera présent dans la saison 6 qui sera diffusée plus tard cette année et il reviendra pour la saison 7 l’année prochaine. Reste à savoir s’il partira en cours de saison 7 ou s’il restera jusqu’à la fin. Il sera peut-être moins présent avant d’avoir son « exit story ».

Dominic Purcell est arrivé dans l’Arrowverse en même temps que son camarade de Prison Break Wentworth Miller. Ils sont apparus pour la première fois dans la saison 1 de The Flash dans les rôles des méchants Heat Wave et Captain Cold. Ils ont ensuite rejoint Legends of Tomorrow de manière permanente. Alors que Miller a quitté l’univers en tant que régulier (il est quand même revenu de temps en temps).

Caity Lotz et Purcell sont à ce jour, les seuls membres de l’équipe originale de Legends of Tomorrow qui restent.

Legends of Tomorrow revient courant 2021.

Crédit ©CW