Les Gardiens de la Galaxie 3 : James Gunn partage les affiches-personnages

James Gunn dévoile 9 affiches-personnages pour son dernier film Marvel, Les Gardiens de la Galaxie 3.

Si James Gunn travaille activement sur ses projets DC, il se prépare à sortir son dernier film chez Marvel, Les Gardiens de la Galaxie 3. Un film qui selon lui, mettra Rocket Raccoon au centre de l’histoire.

Hier, sur les réseaux sociaux, le réalisateur a partagé 9 affiches-personnages pour cette équipe de Gardiens qui s’apprête à vivre leur dernière aventure ensemble.

La famille qui s’est formée dans le film original de 2014 est prête à dire au revoir, et on peut maintenant les voir dans une série de toutes nouvelles affiches de personnages pour le prochain blockbuster.

Le troisième volume se déroule après les événements de Thor: Love and Thunder, et il comprend l’équipage habituel, à savoir Star-Lord (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Nebula (Karen Gillan), Kraglin (Sean Gunn), Rocket (Bradley Cooper) et Groot (Vin Diesel) de retour pour une dernière fois.

Notez aussi que la révélation de Borat, Maria Bakalova, double Cosmo the Space Dog, vu dans Joyeuses Fêtes. On trouve également Adam Warlock joué par Will Poulter et le méchant High Revolutionary joué par Chukwudi Iwuji.

Les Gardiens de la Galaxie 3 sort le 3 mai 2023 en France.

Crédit ©Marvel Studios