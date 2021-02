Les Gardiens de la Galaxie 3 : James Gunn utilisera la même technologie que The Mandalorian

Le film Les Gardiens de la Galaxie 3 utilisera la même technologie que The Mandalorian pour son tournage.

Grâce à The Mandalorian et la technologie qui a été développée spécialement pour la série par StageChraft de Lucasfilm, ls studios Disney ont entre les mains un outil très pratique qui révolutionne la manière dont sont filmés les différents projets de la firme.

On savait que Taika Waititi, qui a réalisé un épisode de The Mandalorian, utilisera cette technique,qui aide à donner vie à un environnement plus vrai que nature. Cette technologie, dont le plateau spécial est appelé « le Volume », a été créée spécialement pour The Mandalorian. C’est un plateau de tournage qui est entouré d’écrans haute définition.

Cela permet de projeter des images du monde réel sur les écrans. Ensuite, des décors pratiques peuvent être construits et placés sur la scène. Tout cela peut être capturé dans la caméra, permettant une sensation du monde réel. Cela élimine le besoin de tournage en milieu naturel dans de nombreux cas, ce qui est crucial pour le moment, compte tenu de la situation sanitaire actuelle.

Quand un fan demande à James Gunn s’il en fera usage, il répond « Oui, pour une partie, là où ça convient. » Il n’en fera donc pas son outil principal, mais il s’en servira sur certaines scènes.

Yes, some. where it fits. — James Gunn (@JamesGunn) February 5, 2021

Pour le moment, on ne sait absolument rien sur le film, mais selon Karen Gillian qui a lu le scénario « c’est le meilleur de la trilogie. Je sais que nous sommes tous très heureux de retrouver James Gunn en tant que leader intrépide. Nous avons donc tous vraiment hâte de nous retrouver tous ensemble. »

Les Gardiens de la Galaxie 3 n’a pas encore de date de sortie.

Source : MovieWeb / Crédit ©Marvel Studios