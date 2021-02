Justice League : Martian Manhunter sera complètement en CGI

Martian Manhunter sera entièrement généré par ordinateur dans le film Justice League de Zack Snyder.

À l’époque où la promotion du film Justice League a été lancée pour la première fois, les affiches portaient le slogan, «Unite the Seven». Cet tag line a dérouté de nombreux fans car le film ne contenait que 6 membres, Superman, Batman, Wonder Woman, Cyborg, Aquaman et Flash, le film ayant changé de direction sous la houlette de Joss Whedon.

Il a depuis été confirmé que le septième membre de la Ligue était Harry Lennix en tant que Martian Manhunter. Dans une interview avec ComicBook.com, Lennix a révélé que le super-héros était complètement en CGI, soit généré par ordinateur grâce à la motion-capture.

Il explique ainsi qu’il ne sait pas vraiment à quoi il ressemblera : « C’est de la motion-capture. Je ne sais pas à quoi je vais ressembler. Je ne sais pas à quoi le corps va ressembler et tout ça, mais je suis ravi de le voir, » confie l’acteur.

Il ajoute : « Ce type est probablement en bonne forme, par exemple. Honnêtement, je ne sais pas si c’est de la rétro-ingénierie mais j’avais le costume de mo-cap sur moi-même et j’ai fait le truc. Maintenant, je ne sais pas à quoi cela va ressembler au final, mais je me demande dans une certaine mesure si cela va être rétro-conçu. Peut-être qu’ils n’ont pas rendu cette partie complètement sans voir pleinement la performance finale. »

Il conclut : « En tant qu’exercice de comédie, parfois vous savez que lorsque vous mettez la cape de Superman, vous allez devoir avoir certaines caractéristiques. »

Les plans d’avoir Martian Manhunter dans Justice League ont été effacé quand Whedon est arrivé sur le projet mais cela avait toujours été dans l’intention de Snyder de faire cette révélation. Lennix ne le savait même pas quand il jouait le général Swanwick dans Man of Steel et Batman V Superman.

Avec le Snyder Cut, il est de retour et il se dit content d’en faire partie, ne serait-ce que quelques secondes : « Si je suis dedans pendant 20 secondes ou 10, je serai plus qu’heureux parce que je ne pensais pas que j’allais être dedans et je ne savais certainement pas que j’allais être Martian Manhunter jusqu’à ce que Zack l’ait révélé, mais il aime toujours me surprendre. Ce fut le jour le plus heureux auquel je ne m’attendais pas quand j’ai appris que cela allait arriver. J’ai hâte d’y être, quoi qu’il en soit. Si c’est une seconde, je serai ravi. »

Ailleurs, il a été confirmé que le film sera bien classé R (interdit au mineurs de moins de 17 ans non-accompagnés), contrairement au film de 2017 qui était simplement interdit au moins de 13 ans. Le film devrait être plus violent avec un langage un peu plus grossier.

Zack Snyder’s Justice League verra Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) s’associent pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid.

Le Snyder Cut sortira le 18 mars 2021 sur HBO Max.

Crédit ©HBO Max/Warner Bros