Doctor Strange 2 : Sam Raimi en négociation pour réaliser le film

Sam Raimi, réalisateur des Spider-Man des années 2000, pourrait réaliser Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Rachel McAdams ne reviendra pas.

Sam Raimi pourrait revenir aux films de superhéros. En effet, selon Variety le réalisateur des 3 films Spider-Man sortis entre 2002 et 2007, est en discussion avec Marvel Studios pour réaliser Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

S’il signe, Raimi reprendra le flambeau des mains de Scott Derrickson qui a quitté le film le mois dernier pour raisons créatives. Cependant, Derrickson reste producteur exécutif du film.

Toujours via Variety, on apprend que Rachel McAdams ne reviendra pas pour le second volet de Doctor Strange. Elle ne reprendra pas son rôle du Dr Christine Palmer, collègue et ex de Stephen Strange.

Si McAdams ne revient pas, Chiwetel Ejiofor et Benedict Wong sont attendus de retour. Il est aussi attendu qu’Elizabeth Olsen reprenne son rôle de Scarlett Witch. Sa série WandaVision, ainsi que la série Loki, devraient mettre en place le film.

Notez que Marvel n’a pas commenté l’information.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sortira en mai 2021.

Source : Variety / Crédit ©Marvel et DR