The White Lotus saison 3 : Parker Posey, Jason Isaacs, Michelle Monaghan et d’autres au casting

Parker Posey, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Leslie Bibbs et d’autres rejoignent la saison 3 de The White Lotus.

Le casting de The White Lotus commence enfin à prendre forme. Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Leslie Bibb, Dom Hetrakul et Tayme Thapthimthong devraient rejoindre Natasha Rothwell, seule membre de la distribution jusqu’à présent annoncée, dans la troisième saison à venir de la série primée de HBO.

Le nouvel opus, qui se déroule en Thaïlande, commencera son tournage à Koh Samui, Phuket et Bangkok et ses environs en février et suivra un nouveau groupe de clients dans une autre propriété de la chaine d’hôtels de luxe White Lotus.

Comme d’habitude, aucun détail sur les personnages n’est partagé, mais le site Deadline a rapporté en novembre, que le groupe multigénérationnel comprend un patriarche, une femme dirigeante d’entreprise, une actrice, des mamans, dont une épouse de country club, une inadaptée et une yogi.

Comme pointé plus haute, Natasha Rothwell sera de retour, reprenant le rôle de Belinda qu’elle tenait dans la saison 1. On attend de voir comment la série gérera ce retour puisque les événements de cette nouvelle saison se passent sur un tout autre continent, à des milliers de kilomètres d’Hawaii où nous avons fait sa connaissance.

« Ce sera un White Lotus plus grand », a déclaré Mike White, le créateur de la série à propos de la saison 3 en novembre dernier. « Ça va être plus long, plus gros, plus fou. Je ne sais pas ce que les gens vont penser, mais je suis super excité, donc au moins pour mon propre baromètre, c’est une bonne chose. »

On ne sait pas si cela signifie qu’il y aura plus d’épisodes que les saisons précédentes. La saison 1 contenait 6 épisodes tandis que la saison 2 en comporte 7.

Initialement prévue pour 2024, la saison 3 « sera probablement diffusée en 2025 » en raison des grèves qui ont retardé le processus d’écriture et de casting, a déclaré Casey Bloys, président-directeur général de HBO et Max, en novembre.

Après la diffusion de la saison 2 fin 2022, le créateur a confié que la saison 3 explorera la religion et la spiritualité.

Source : Deadline / Crédit ©DR