The Batman : Premières images de tournage

Découvrez les premières images du tournage film The Batman alors que Jeffrey Wright se rend sur le plateau.

Alors que l’année 2020 démarre, le tournage de The Batman est lancé. Le film se tourne actuellement à Liverpool en Angleterre et les premières images commencent à faire surface sur la toile.

Pour le moment, aucun acteur n’est visible mais il est clair que le plateau est décoré pour représenter la ville de Gotham. Jeffrey Wright, qui joue le Commissaire Gordon, a tweeté qu’il se rendait à « Gotham ».

Woke up jet lagged at 10pm thinking I was late. 4:45am now. Off to Gotham.🦇

— Jeffrey Wright (@jfreewright) January 5, 2020