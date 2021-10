Gladiator 2 : Ridley Scott réalisera le film après son projet sur Napoléon

Ridley Scott se dit prêt à réaliser Gladiator 2 après Kitbag, son film sur Napoléon Bonaparte.

La suite de Gladiator est de plus en plus palpable. En 2018, Gladiator 2 a officiellement été annoncé mais trois plus tard, le projet peine à se mettre en place. Evidemment, la pandémie n’a pas aidé, mais il semble que les choses se débloquent petit à petit.

Le réalisateur Ridley Scott a déclaré au magazine Empire qu’il commencerait à travailler sur sa suite de l’épopée Gladiator une fois qu’il aura terminé le tournage de Kitbag, le long métrage de Napoléon Bonaparte avec une autre star de Gladiator, Joaquin Phoenix.

La rumeur dit que même s’il n’a pas encore commencé à travailler sur Kitbag, ce film devrait sortir en 2023, ce qui placerait la suite de Gladiator quelque part en 2024 ou 2025. « Le prochain Gladiator est déjà en train d’être écrit. Donc, quand j’aurai fini Napoléon, Gladiator sera prêt à filmer. »

Gladiator 2 suivra Lucius, le neveu de Commodus (Joaquin Phoenix dans le premier film). Dans l’acte final de Gladiator, Commodus est tué par Maximus (Russell Crowe) mortellement blessé, qui finit par succomber à ses blessures. Par son acte, Maximus était responsable du sauvetage de Lucius et de sa mère Lucilla, tout en obtenant sa vengeance très recherchée pour la mort de sa propre famille.

La suite découvrira à quel point les actions de Maximus ont eu une impression forte et durable sur l’avenir du jeune garçon. Une rumeur annonce que Chris Hemsworth pourrait jouer le fils de Maximus.

Peter Craig (The Hunger Games, Top Gun Maverick) serait à l’écriture de Gladiator 2.

Le prochain film de Ridley Scott, Le Dernier Duel, avec Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver et Jodie Comer, a été présenté en première mondiale au Festival de Venise au début du mois. Il sortira la semaine prochaine, le 13 octobre. Après ça, son film House of Gucci avec Lady Gaga, Adam Driver, et Jared Leto, est annoncé pour le 24 novembre.

Source : Empire Magazine / Crédit ©DR