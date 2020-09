Dune : Nouvelles images pour le film avec Timothée Chalamet

Découvrez de nouvelles images pour le film Dune de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet.

Alors que le public attend patiemment la bande-annonce qui cevrait arricer la semaine prochaine, de nouvelles images pour le film Dune continuent de faire surface en ligne. On peut ainsi avoir un nouvel aperçu de l’esthétisme du film ainsi que des personnages incarnés par Timothée Chalamet (Paul Atreides), Zendaya (Chani), Charlotte Rampling (Gaius Helen Mohiam), Rebecca Ferguson (Lady Jessica) ou encore Javier Bardem (Stilgar) pour ne citer qu’eux.

Pour rappel, Dune est basé sur le roman de Frank Herbert, publié en 1965. C’est aussi un film culte des années 80 réalisé à l’époque par David Lynch avec Kyle MacLachlan à l’affiche.

Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgard, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa et Zendaya seront à l’affiche du film.

Denis Villeneuve (Blade Runner) a co-écrit le scénario avec Eric Roth et Jon Spaihts. Le film est produit par Villeneuve, Mary Parent et Cale Boyter avec Brian Herbert, Byron Merritt, Thomas Tull, et Kim Herbert qui sont producteurs exécutifs.

Dune sortira le 23 décembre 2020.

Source : Empire/DuneNews / Crédit ©Warner Bros