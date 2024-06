The Boys saison 4 : Théorie sur le personnage de Jeffrey Dean Morgan alias Joe (spoilers)

Une théorie intéressante sur le personnage de Jeffrey Dean Morgan dans la saison 4 de The Boys prend de plus en plus sens après l‘épisode 5. Spoilers.

La saison 4 de The Boys se rapproche de sa conclusion, mais les téléspectateurs pensent déjà avoir compris l’une de ses révélations potentielles avant la fin et elle concerne Billy Butcher (Karl Urban) et en particulier sa relation avec Joe Kessler (Jeffrey Dean Morgan).

Avec la sortie du cinquième épisode de cette saison, intitulé Fais attention au Croquemitaine, mon fils, il ne reste que trois épisodes à apprécier avant que The Boys ne quitte à nouveau nos écrans. Mais, bien que sa quatrième saison ait beaucoup d’intrigues à conclure, le public pense avoir résolu un grand mystère impliquant Billy Butcher.

Depuis son introduction dans l’épisode 1 de la saison 4, Joe Kessler a été la source de nombreuses spéculations parmi les fans de The Boys. En effet, la seule chose que nous savons de lui, c’est qu’il est actuellement en charge à la CIA et qu’il a combattu dans la guerre contre le terrorisme au début des années 2000. C’est au cours de ce conflit de plusieurs années que Kessler et Billy Butcher se sont croisés pour la première fois. Ils sont devenus de bons amis en raison de leurs expériences partagées et de leur sens de l’humour cruel.

C’est tout ce que nous savons de Kessler, il est donc compréhensible que le personnage énigmatique ait piqué l’intérêt des téléspectateurs. D’où vient-il ? Pourquoi n’apprenons-nous son existence seulement maintenant ? Et comment se fait-il que Billy soit le seul individu à interagir réellement avec lui ?

Has anyone else noticed only butcher has talked to this dude and no one else has. Could this be just another imaginary person just like Becca? #TheBoys pic.twitter.com/oMSGpUV2qI

— The Boys Out of Context Clips (@TheBoysOOCC) June 27, 2024