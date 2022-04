Morbius : Comment Spider-Man No Way Home a changé le film

Le réalisateur Daniel Espinosa explique comment Spider-Man No Way Home a changé le film Morbius.

Après plusieurs reports de sa sortie, le film Morbius est enfin en salles, mais depuis la fin de son tournage en 2019, le film a subi quelques changements. Il a évolué et a notamment été influencé par Spider-Man No Way Home.

Selon le réalisateur Daniel Espinosa, les plus grands changements, sont survenus dans les deux scènes de générique de fin de Morbius. Bien qu’il ait été teasé dans la bande-annonce, Michael Keaton n’apparaît qu’après le générique de fin, reprenant son rôle d’Adrian Toomes / Vulture de Spider-Man: Homecoming en 2017. Ce fut l’une des plus grandes déceptions de fans qui espéraient clairement en voir de lui.

Dans une interview à EW, Espinosa dit que Keaton était toujours censé apparaître dans la séquence du générique de fin, mais les détails exacts de sa rencontre avec Morbius ont changé après No Way Home. C’est pourquoi certaines scènes qui apparaissent dans la bande-annonce ne sont pas dans le montage final. Plus précisément, Espinosa et Sony voulaient s’assurer que les détails et les effets visuels entre les deux films correspondaient – comme les fissures dans le ciel qui apparaissent après le sort de Doctor Strange à la fin de No Way Home.

« La plupart de ces films évoluent] », explique Espinosa. « Mais la majeure partie de la grande évolution était, heureusement, pré-pandémique. Nous suivions cette chronologie, puis la pandémie a frappé. Et puis nous avons dû apporter quelques changements vers la toute fin parce que Spider-Man est sorti, et il avait un certain type de langage visuel auquel il fallait s’accrocher, pour avoir une sorte de concept unilatéral. Mais sinon, la plupart des idées d’avoir des liens avec différents mondes sont venues avant la pandémie. »

« La manière dont ils voulaient que cette rencontre se produise entre ces deux personnes, a évolué et changé », ajoute Espinosa. « Mais je veux dire, ces choses arrivent. Les scripts de ces films évoluent constamment. »

L’idée d’introduire Vulture dans Morbius est en réalité antérieure à No Way Home et Espinosa cite le film d’animation primé aux Oscars de 2018, Spider-Man New Generation comme une influence particulière.

« Je pense que pour les lecteurs de comics, ce n’est pas nouveau », ajoute Espinosa. « Je me souviens avoir lu Ultimate X-Men au début des années 2000 et aimé ce monde, puis ils ont trouvé un moyen de faire se rencontrer ces mondes. Ce qui est amusant avec Marvel, c’est que c’est un peu comme un terrain de lycée, où vous avez votre amis et les gens que vous n’aimez pas, et vous pouvez choisir avec qui vous voulez trainer. »

Morbius est actuellement dans les salles.

Source : EW / Crédit ©Sony