John Wick 4 : Des reshoots seraient en cours à New York (photos)

De nouvelles photos du plateau de tournage de John Wick 4 révèlent que des reshoots sont en cours.

Bien que la production de John Wick 4 ait apparemment pris fin l’année dernière, de nouvelles photos de plateau révèlent que certaines scènes et prises de vues supplémentaires ont eu lieu sur la suite.

Le Daily Mail (source à prendre avec des pincettes) dévoilent ces photos qui présentent les stars Keanu Reeves et Ian McShane dans le paysage enneigé d’un parc de New York. Compte tenu de la façon dont les choses se sont terminées entre ces deux-là et de leur histoire de franchise avec des réunions dans les parcs, il est possible que cela soit une séquence de la fin du nouveau film. Dans ce cas, ne cliquez peut-être pas si vous ne voulez pas être potentiellement spoilé pour John Wick 4.

Comme beaucoup d’autres films, John Wick 4 a vu sa date de sortie retardée plusieurs fois. Initialement prévu pour sortir le 21 mai 2021, le film a été repoussé à mai 2022 et il y a à peine deux mois a été repoussé de 10 mois à mars 2023.

Reeves est à nouveau à la tête d’une distribution d’ensemble comprenant les nouveaux arrivants Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Rina Sawayama, Scott Adkins et Clancy Brown. Lance Reddick, Laurence Fishburne et Ian McShane devraient également reprendre leurs rôles.

Entre John Wick 3 et 4, la franchise s’est considérablement développée. Une série télévisée préquelle axée sur l’hôtel Continental sera diffusée cette année et un film spin-off intitulé Ballerina mettant en vedette Ana de Armas est en préparation. Il se murmure aussi que Halle Berry pourrait avoir son propre film centré sur son personnage Sofia Al Azwar.

Réalisé par Chad Stahelski, John Wick 4 sort le 24 mars 2023.

Source : Daily Mail / Crédit ©Lionsgate