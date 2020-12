American Gods saison 3 : Premier trailer tonitruant !

Découvrez le trailer de la troisième saison de American Gods, en janvier sur Amazon Prime Video.

Il s’est fait attendre mais il est enfin là, le premier trailer tonitruant de la saison 3 de American Gods. Un trailer assez chargé et spectaculaire qui présage la guerre des Dieux. Une guerre qui ne sera pas des plus simples, et qui pourrait bien mener vers le chaos. Un trailer qui s’accompagne d’une affiche promotionnel à l’image de la série divine et décalée.

Dans cette 3è saison de American Gods, Shadow est dans le Wisconsin. Il cherche à échapper à sa destinée en s’installant dans la paisible ville enneigée de Lakeside afin de tracer son propre chemin, guidé par les dieux de ses ancêtres, les Orishas.

Toutefois, il va rapidement découvrir que les eaux de cette ville, d’apparence paisible, sont en réalité sombres, profondes et sanglantes et qu’il ne peut pas fuir son statut de dieu. Désormais, le seul choix qu’il devra faire est de savoir dans quel clan il veut être : les anciens ou les nouveaux dieux.

Au Casting de cette nouvelle saison de la série inspirée par le roman Neil Gaiman on retrouvera Crispin Glover (Mr. Monde), Demore Barnes (Mr. Ibis), Devery Jacobs (Sam Black Crow), Blythe Danner (Demeter), Marilyn Manson (Johan Wengren), Julia Sweeney (Ann-Marie Hinzelmann), Iwan Rheon (Liam Doyle), Danny Trejo (autre incarnation de Mr. Monde), Peter Stormare (Feodor Atkine), Denis O’Hare (Tyr), Lela Loren (Marguerite Olsen), Dominique Jackson (Mme. Monde), Wale (Chango), Herizen Guardiola (Oshun), et Eric Johnson (Chad Mulligan).

American Gods saison 3 sera diffusé dès le 11 janvier sur Amazon Prime Video en France, en parallèle avec la diffusion Américaine.

AMERICAN GODS : Trailer saison 3



Crédit photos : Starz