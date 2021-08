Fast & Furious 10 et 11 : Dwayne Johnson ne reviendra pas dans la saga principale

Dwayne Johnson ne reviendra pas dans les deux derniers volets de la saga Fast & Furious mais Hobbs & Shaw 2 est toujours en développement.

C’est officiel, Dwayne Johnson ne reviendra pas dans la saga principale Fast & Furious. Si l’acteur l’avait déjà laissé entendre, le producteur Hiram Garcia a confirmé que Luke Hobbs ne sera pas présent dans les deux derniers films Fast & Furious 10 et Fast & Furious 11.

L’acteur a fait ses débuts dans Fast Five et est immédiatement devenu un favori des fans, continuant à se démarquer dans Fast & Furious 6, 7 et 8. Mais c’est après le huitième film que Johnson a décidé de s’éloigner de la série phare et de se lancer dans son propre coin de l’univers avec le spin-off Hobbs & Shaw en compagnie de Jason Statham. Ce film a récolté 760 millions de dollars et les discussions d’une suite ont rapidement eu lieu.

En discutant avec Collider, Hiram Garcia (en promo pour un autre film avec Dwayne Johnson, Jungle Cruise) a confirmé que des idées pour la suite de Hobbs & Shaw étaient en travail : « Pour le moment, nous essayons de comprendre ce que sera cette suite, mais nous avons de très grandes idées, » dit-il.

Il confirme que Johnson a lui-même pris la décision de s’éloigné de la franchise principale : « Après le tournage de Fast 8, [Dwayne Johnson] a pris la décision claire de fermer le chapitre Fast & Furious pour toutes les raisons évidentes. Il leur a souhaité à tous bonne chance et a déplacé notre attention vers d’autres avenues de narration. Ainsi, même s’il ne sera ni dans F10 ni dans F11, cela n’interférera en aucun cas avec nos plans pour Hobbs. »

Il ajoute : « Évidemment, tous ces personnages existent dans l’univers Fast et nous aimons voir tous les aspects de cet univers prospérer et réussir. Nous avons juste des plans précis pour ce que nous voulons faire avec le personnage de Hobbs et je pense que les fans vont adorer ça ! Nous travaillons pour offrir quelque chose de très unique et frais et nous savons que le studio est impatient que nous nous y mettions dès que possible ! »

Dwayne Johnson ne s’arrête pas d tourné. Il sera bientôt dans Red Notice de Netflix et il vient récemment de terminer le tournage du film DC Black Adam. Il travaille également sur la saison 2 de sa sitcom de NBC Young Rock. Pour le moment, on ne sait pas quand Hobbs & Shaw 2 entrera en production mais ce ne devrait pas être avant 2022.

Source : Collider / Crédit ©Universal