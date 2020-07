Gardiens de la Galaxie 2 : Une théorie de fan intégrée dans le canon du MCU

James Gunn confirme avoir intégré une théorie de fan dans le canon du MCU dans Les Gardiens de la Galaxie 2.

Les fans de Marvel et du MCU en particulier, ont constamment des théories et autres spéculations sur les événements des films. Parfois ils sont à côté de la plaque et parfois, ils plantent dans le mille. Et apparemment, parfois, ils inspirent les créateurs des films.

Récemment, le réalisateur des films Gardiens de la Galaxie, James Gunn, a révélé sur Twitter un aspect particulier de ses films dans la franchise concernant Stan Lee qui était directement inspiré d’une théorie populaire des fans.

« La connexion de Stan Lee aux Watchers dans le vol. 2 a été définitivement inspiré par les théories des fans, » confie Gunn en répondant à un.e fan.

Sometimes, sure. For instance, Stan Lee’s connection to the Watchers in Vol. 2 was definitely inspired by fan theories. https://t.co/qCey5GAJHS

