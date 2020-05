Westworld saison 3 : Que signifient les scènes post-génériques du final ? (Spoilers)

Le final de la saison 3 de Westworld a offert deux scènes post-génériques qui mettent en place la saison 4. SPOILERS.

Après seulement 8 épisodes, la saison 3 de Westworld vient de se terminer sur HBO et OCS. Si vous êtes restés jusqu’à la toute fin du générique, vous avez sans doute vu deux scènes supplémentaires qui semblent mettre la saison 4 en place. Si bous n’êtes pas resté, sachez qu’il y a deux scènes importantes.

A la fin de l’épisode final de la saison 3 de Westworld, Dolores est apparemment morte, Serac a été laissé pour mort, Roboam a été détruit par Caleb et Maeve a été libérée et n’est plus un pion dans la guerre en cours entre Delos et Incite. Mais ce sont deux personnages majeurs qui dans les 20 dernières minutes de l’épisode, ont fini par jouer la partie la plus intrigante.

Les scènes post-générique

Dans la première scène post-générique, William – ayant vu la lumière et maintenant déterminé à « sauver le monde » – se rend à Delos et tue un garde. Il descend dans les profondeurs d’un laboratoire souterrain et trouve la nouvelle version de Charlotte Hale qui est un mix sans pitié de Dolores et Charlotte. Hale dit à William qu’il sera en effet celui qui sauvera le monde mais, dans twist, l’Homme en noir, version hôte, sort de l’ombre et tranche la gorge de William. Il semble mort, mais avec cette série, on ne sait jamais.

Une deuxième scène post-générique plus brève montre ce qui semble être un saut de temps important. Bernard a passé un temps indéfini dans The Valley Beyond à chercher des réponses sur la façon dont les hôtes ont passé leur temps dans l’équivalent robotique de l’au-delà. Il secoue la tête puis il se réveille. Gibbs est introuvable et une épaisse couche de poussière recouvre Bernard, indiquant qu’il est hors service depuis plusieurs années. Puis l’écran passe au noir.

Une rébellion à venir

Pour le moment, on ne sait pas si Evan Rachel Wood a quitté la série mais Dolores semble morte. Si jamais elle ne revient pas, il semble que cette première scène post-générique mette en place la version Charlotte de Dolores comme la grande méchante de la saison 4. Cette version de Dolores n’est plus tout à fait Dolores. C’est une sorte d’hybride diabolique de Charlotte et de Dolores. Et elle est dangereuse puisqu’elle a la version hôte de William à ses côtés.

Maeve et Caleb sont prêts à mener une rébellion, en particulier compte tenu de la position de Caleb en tant que chef de toute résistance possible. Associée au fait que Bernard est maintenant équipé de secrets derrière les conceptions des hôtes ou ce qui les attend dans The Valley Beyond, la saison 4 de Westworld pourrait voir les hôtes et les humains travailler en tandem pour faire tomber Hale et sa vision du nouveau monde.

Westworld a été renouvelé pour une saison 4. En attendant, les 3 saisons sont à voir ou revoir sur OCS.

Crédit ©HBO