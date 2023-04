Spider-Man Across The Spider-Verse : Enfin une bande-annonce

Découvrez la bande-annonce de Spider-Man Across The Spider-Verse, suite de Spider-Man New Generation.

Les fans de Spider-Man vont enfin pouvoir refaire un tour dans le Spider-Verse. La suite du film oscarisé Spider-Man Into The Spider-Verse (qui était intitulé Spider-Man New Generation en France) offre une bande-annonce pour sa sortie très attendue cet été.

Cette bande-annonce montre plus des différentes versions de Spider-Man qui seront présentés dans le film, ainsi que des images des personnages préférés de retour.

Across the Spider-Verse verra le retour des voix originales Shameik Moore, Hailee Steinfeld et Jake Johnson, qui reprennent tous leurs rôles de Into the Spider-Verse. Oscar Isaac reprendra le rôle de Spider-Man 2099 après sa première apparition dans la scène post-générique de Into the Spider-Verse.

Parmi les nouveaux arrivants, on compte Issa Rae dans le rôle de Spider-Woman. Elle est rejointe par Karan Soni, Jason Schwartzman, Daniel Kaluuya, Shea Whigham et Jorma Taccone.

Spider-Man Across the Spider-Verse est réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson, à partir d’un scénario écrit par Phil Lord, Christopher Miller et Dave Callaham.

Spider-Man Across the Spider-Verse sort le 31 mai dans les salles.

Spider-Man Across the Spider-Verse – Bande-annonce – VF

Spider-Man Across the Spider-Verse – Bande-annonce – VOST