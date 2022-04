Doctor Strange 2 : Variant d’un personnage dévoilé, durée du film et spot TV

Le variant d’un autre personnage majeur se confirme, la durée du film se dévoile et découvrez un nouveau spot TV pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

On sait depuis un moment que le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness contiendra un variant de Strange nommé Defender Strange. Cependant, une nouvelle marchandise révèle que Defender Strange ne sera pas le seul « Defender » dans l’univers cinématographique Marvel.

Selon le compte Twitter Doctor Strange 2 Updates, Monogram International est sur le point de sortir une nouvelle gamme de porte-clés avec les personnages du film, tels que Doctor Strange, Defender Strange, Supreme Strange, Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), America Chavez (Xochitl Gomez) et plus encore.

En plus d’une figure de la version principale du MCU de Wong (Benedict Wong), une figure de « Defender Wong » est également répertoriée. Ce variant de Wong ressemble grandement à son homologue, mais arbore une tenue différente.

Monogram International is releasing a new line of #DoctorStrange in the Multiverse of Madness keychain figures! pic.twitter.com/somrBqI1Yk — Doctor Strange 2 Updates (@DrStrangeUpdate) April 3, 2022

Ailleurs, la durée du film a été confirmé et il durera bien moins longtemps qu’on pouvait s’y attendre. Il y a quelques semaines, il a été signalé que le film durerait 2 heures et 28 minutes, ce qui en aurait fait le quatrième film MCU le plus long jamais réalisé. Eh bien, cela ne semble pas être le cas, car la durée officielle a été révélée.

A un mois de la sortie du film, Fandango a révélé que la suite centrée sur Doctor Strange fera 2 heures et 6 minutes, nettement plus courte que la durée précédemment annoncée pour cette épopée dans le multivers de Marvel.

Pour finir, un nouveau spot TV pour le film a été dévoilé dans lequel Stephen explique à Wanda qu’il a besoin d’un Avengers parce que le multivers est « une question de vie ou de mort » et Wong déclare que « le destin du multivers dépend de nous. » Tout un programme.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness met en vedette Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et Rachel McAdams.

Le film réalisé par Sam Raimi, sort le 4 mai prochain.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Spot TV

