Matrix: Keanu Reeves a fait don de 70% de son salaire contre le cancer

Keanu Reeves a fait don de 70% de son salaire de Matrix pour aider la recherche contre le cancer.

Keanu Reeves a toujours été vu comme l’un des acteurs les plus gentils et généreux d’Hollywood et sa dernière bonne action le prouve. Apparemment, l’interprète de Neo a fait don de 70% de son salaire du premier Matrix afin d’aider la recherche contre le cancer et en particulier contre la leucémie.

En 1991, sa sœur cadette Kim a reçu un diagnostic de leucémie, un type de cancer du sang, qu’elle a combattu pendant 10 ans avant d’entrer en rémission. Reeves a mis sa vie entre parenthèse pour s’occuper d’elle, ce qui a retardé les suites de Matrix. Il a même vendu sa maison pour pouvoir se rapprocher d’elle et s’occuper d’elle.

Il n’a pas beaucoup parlé de son engagement caritatif, car il ne veut pas que ce soit associé à sa célébrité, mais en 2009, il a déclaré au Ladies Home Journal que cela aidait les personnes atteintes de cancer et les œuvres caritatives pour enfants.

Le rapport note également que l’acteur a continué à donner régulièrement de l’argent supplémentaire à la cause comme l’un de ses nombreux travaux caritatifs discrets. En 2020, Reeves a mis aux enchères une « date » Zoom de 15 minutes au profit du Camp Rainbow Gold, un programme de lutte contre le cancer des enfants, qui aurait été remporté avec une offre d’un peu plus de 19 000 $.

En plus de son travail caritatif discret, il y a eu d’autres histoires de la générosité de l’acteur sur le tournage de ses films. Récemment, il a offert à chacun des membres de l’équipe de cascadeurs de John Wick 4 une Rolex Submariner de la valeur de 10 000 $ chacune. Il a aussi donné une Harley Davidson a chaque membre de l’équipe de cascadeurs de Matrix pour les remercier.

Lors du tournage de Matrix Reloaded et Matrix Revolutions, Reeves a également pris une réduction de salaire considérable pour permettre à l’équipe de disposer de tout l’argent dont elle avait besoin pour faire les suites de Matrix avec les costumes et les effets spéciaux qu’elle demandait, et même avant Matrix, Reeves a réduit ses honoraires pour L’associé du Diable lorsqu’il a découvert qu’Al Pacino ne serait pas en mesure de monter à bord du projet en raison de son budget limité, simplement parce qu’il voulait vraiment travailler avec l’acteur légendaire pour apprendre de lui sur le plateau.

Source : LadBible / Crédit ©Warner Bros