Les Gardiens de la Galaxie 3 : Non, ce n’est pas une référence à Among Us

James Gunn confirme un hommage vu dans le trailer du film Les Gardiens de la Galaxie 3 et ce n’est pas Among Us.

Le CCXP Brazil, le Comic Con brésilien, qui a lieu en ce moment a enfin révélé un premier aperçu du film Les Gardiens de la Galaxie 3, le dernier volet de la saga intergalactique de Marvel. Ce trailer tease des événements majeur à venir comme les origines de Rocket, l’arrivée d’Adam Warlock ou encore le retour de Gamora (qui n’est pas la Gamora qu’on connait).

Un moment donné dans la bande-annonce, on voit les Gardiens portant des combinaisons d’astronautes multicolores et certains fans pensent que le film fait référence au jeu vidéo à succès Among Us, mais il semble que ce ne soit pas le cas. C’est une référence à un film culte.

Un fan a contacté Gunn sur Twitter pour lui demander si les combinaisons d’astronautes de différentes couleurs étaient une référence au jeu, et le réalisateur a répondu par un simple « non » accompagné d’une image de 2001 : L’Odyssée de l’Espace, ce qui signifie essentiellement que cette scène rend hommage au film légendaire de Stanley Kubrick.

Le troisième volume se déroule après les événements de Thor: Love and Thunder, et il comprend l’équipage habituel, à savoir Star-Lord (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Nebula (Karen Gillan), Kraglin (Sean Gunn), Rocket (Bradley Cooper) et Groot (Vin Diesel) de retour pour une dernière fois. Zoe Saldaña est également de retour dans le rôle de Gamora.

Chukwudi Iwuji (Peacemaker) rejoint le casting en tant que l’infâme High Evolutionary, Will Poulter en tant qu’Adam Warlock, tandis que la révélation de Borat, Maria Bakalova, double Cosmo the Space Dog, vu dans Joyeuses Fêtes.

Les Gardiens de la Galaxie 3 sort le 3 mai 2023 en France.

Crédit©Marvel