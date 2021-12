Ant-Man et la Guêpe Quantumania : Premier aperçu de Kang le Conquérant

Premier aperçu de Kang le Conquérant pour le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania.

Nous savons depuis un certain temps que Jonathan Majors incarnera le méchant Kang le Conquérant dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, le troisième film de la trilogie Marvel réalisée par Peyton Reed.

Comme pour beaucoup de premiers aperçus sur de nouveaux personnages et designs de l’univers cinématographique Marvel, celui-ci est arrivé sur les réseaux sociaux sous la forme d’une photo d’un T-shirt porté par un membre de l’équipe. On y voit un casque Ant-Man endommagé par la bataille et le reflet d’une figure menaçante vêtue de violet et vert.

A first look at Kang The Conqueror in #AntManandTheWaspQuantumania via a crew shirt! (via: @MyCosmicCircus) pic.twitter.com/11zNzZlyTy — Marvel Updates (@MarvlUpdates) December 2, 2021

Même si ce premier aperçu de Kang est flou, il est clair qu’il aura un look très proche des comics sur grand écran. Cela l’éloigne de Celui Qui Demeure joué par Majors, le personnage excentrique et puissant à la fin des temps dans le final de la saison 1 de Loki, était en effet un variant très différente de Kang lui-même.

Paul Rudd et Evangeline Lilly seront de retour dans les rôles de Scott Lang (Ant-Man lui-même) et Hope van Dyne (alias la Guêpe). Michael Douglas en Hank Pym, Michelle Pfeiffer en Janet van Dyne et Kathryn Newton qui sera la version adulte de Cassie Lang, la fille de Scott.

Réalisé par Peyton Reed, Ant-Man et la Guêpe Quantumania sortira le 15 février 2023.

Source : Den of Geek / Crédit ©Marvel