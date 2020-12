Birds of Prey : Rosie Perez dénonce l’âgisme du film

Rosie Perez a un problème avec les blagues qui font preuve d’âgisme envers son personnage Renée Montoya dans Birds of Prey.

Birds of Prey est un film qui est censé être féministe et mettre les femmes – toutes les femmes – en valeur. Mais voilà, le film contient quelque chose qui n’a pas plu à Rosie Perez. Si l’interprète de Renée Montoya serait partante pour une suite, elle a tout de même un problème avec le premier film.

Dans une interview avec Uproxx, dans un premier temps, elle se dit d’accord pour une suite : « Je veux dire, si [la suite] se produit, bien sûr. Lorsque vous avez dit cela, la première chose qui m’est venue à l’esprit était : « Oh mon Dieu, je dois perdre du poids et me remettre en forme. »»

Mais elle confie aussi qu’elle n’a pas apprécié l’âgisme qui se trouve dans le scénario et espère que ça ne se reproduira pas : « Espérons qu’il n’y aura pas non plus de blagues qui font preuve d’âgisme. M’appeler «grand-mère». C’était la seule chose où je me disais « Vraiment les gars? Vraiment? » Je me suis dit : « Auriez-vous le courage de dire ça à Helen Mirren, dans ses 50 millions de films d’action ? » … C’est ce que c’est, mais vous devez prendre le risque, être assez courageuse pour le dire et soyez prête pour les conséquences. Je l’étais et je serai encore. »

Le casting de Perez dans le rôle de Renée Montoya a été le sujet de discussions parmi les fans qui la pesaient trop âgée pour le rôle mais aussi au sein du studio qui était contre sa présence dans le film au départ. Il voulait quelqu’un de plus jeune mais la réalisatrice Cathy Yan a persisté et obtenu gain de cause.

Elle se souvient : « Cathy Yan m’a appelé et elle a été très honnête avec moi. Elle a dit que le studio n’avait pas vraiment envie de me caster, et que c’était à cause de mon âge. Je pense qu’ils étaient inquiets à l’idée de montrer une Renée Montoya plus mature, mais aussi, je pense qu’ils étaient préoccupés par l’aptitude physique nécessaire pour y parvenir. »

Mais Yan s’est battue pour elle : « Mais elle a dit : « Je te veux et si tu es prête à te battre, je suis prête à me battre. Elle m’a expliqué que le point de vue du film était l’émancipation des femmes et la formation d’un gang de filles. J’ai dit: « Je suis partante, c’est mon rôle, tu peux leur dire», et elle l’a fait. Je suis allée chez Warner Brothers et j’ai rencontré tout le monde et ils m’ont dit : «Vous savez quoi, nous nous sommes trompés. Le rôle vous appartient. »

Si le feu vert est donné pour un second volet, espérons que Rosie Perez revienne encore plus badass et que les blagues sur son âge cesseront.

Source : Uproxx / Crédit ©Warner Bros