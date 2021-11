Spider-Man No Way Home : Une nouvelle image prouverait le retour d’Andrew Garfield

Une nouvelle image de tournage prouverait le retour d’Andrew Garfield dans Spider-Man No Way Home.

L’examen à la loupe de chaque image en provenance du plateau de tournage de Spider-Man No Way Home continue de plus belle pour tenter de prouver qu’Andrew Garfield et/ou Tobey Maguire sont bien dans le film.

Cette fois-ci, il s’agit d’une photo de production qui montre le Peter Parker de Tom Holland, se tenir dans un sous-sol qui serait le même que celui de la famille Parker dans The Amazing Spider-Man.

Venant de l’utilisateur de Twitter @HypefiloPod, et grâce à de magnifiques cercles rouges, de nombreux détails d’arrière-plan et de réglage entre l’image de Spider-Man: No Way Home et les images de The Amazing Spider-Man semblent vaguement correspondre, mais c’est loin d’être clair. Et même si Tom Holland se trouve dans le même sous-sol, cela ne confirme en rien la présence de Garfield.

A ce stade, tout ça est un peu tiré par les cheveux mais les fans veulent tellement que ce soit vrai que la moindre preuve plus où moins plausible est bonne à prendre. Evidemment, on sait que le Multivers sera un élément important du film et qu’il est possible que la version d’Holland se retrouve dans les mondes de Garfield et Maguire.

Une théorie intéressante qui circule, est que, alors que le Spider-Man deTom Holland entrera en effet dans plusieurs univers différents et que certains d’entre eux seront ceux des films Spider-Man de Sam Raimi et celui de The Amazing Spider-Man, Holland « entrera » plutôt dans les rôles de Tobey Maguire et Andrew Garfield, les remplaçant dans leurs mondes respectifs façon « Code Quantum ». L’utilisation du même sous-sol sans aucun signe de Garfield soutient certainement cette idée.

Andrew Garfield n’a pas arrêté de nier sa présence dans le film, mais il est difficile de sortir cette idée de la tête des fans qui sont désormais persuadés qu’il est présent dans Spider-Man No Way Home. Le seul moyen de savoir s’il sera dans le film est d’attendre la sortie le mois prochain.

Réalisé par Jon Watts, Spider-Man No Way Home sort le 15 décembre prochain dans les salles.

