Loki : L’arrestation de Jonathan Majors n’a rien changé et l’avenir de Loki dans le MCU

Le producteur exécutif de Loki explique pourquoi l’arrestation de Jonathan Majors n’a rien changé et parle de l’avenir de Loki dans le reste du MCU.

Loki revient cette semaine sur Disney+ avec sa saison 2. A ce jour, c’est la seule série Marvel de la plateforme à avoir une seconde saison. Et apparemment, les plans d’une suite étaient dans les tuyaux assez tôt, avant même que la saison 1 soit diffusée. Comme l’explique le producteur exécutif Kevin Wright à Variety, lui et Tom Hiddleston ont commencé à parler de la saison 2 de la série alors qu’ils étaient en production sur le troisième épisode de la saison 1.

« Pendant le tournage de l’épisode Lamentis, Tom et moi avons commencé à avoir de nombreuses conversations sur la manière dont ce monde pourrait se développer et sur la manière dont nous y plongerions plus profondément » , dit-il. « Une grande partie de ce que nous voulions faire n’était pas d’essayer de nous répéter, ni d’essayer de faire juste ce qui marche. » Dans le même temps, ils voulaient également s’assurer que la saison 2 ne démarre pas en « avançant rapidement à travers le drame » du final de la saison 1.

Pour récapituler : Loki et son variant Sylvie (Sophia Di Martino) arrivent à la fin des temps, où ils rencontrent le créateur du TVA, Celui qui Demeure (Jonathan Majors) – le variant du super-vilain Kang qui a gagné une guerre multiversale massive. Pour empêcher l’émergence de futurs Kangs, Celui qui Demeure a utilisé le TVA pour maintenir un flux temporel unique et sacré, éliminant ainsi des milliards de vies potentielles. Il donne à Sylvie et Loki un choix impossible : le remplacer à la tête du TVA, ou le tuer et faire naître un nombre infini de Kangs.

Loki veut la première option ; Sylvie veut la seconde. Elle gagne, tue Celui qui Demeure et renvoie Loki dans une version alternative du TVA, où ses anciens collègues Mobius (Owen Wilson) et Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) ne se souviennent pas de l’avoir rencontré.

Aucun changement quant à Jonathan Majors

Dans une interview à Variety, Wright explique que, « non », l’arrestation en mars dernier et les problèmes judiciaires de Jonathan Majors, n’ont rien changé aux plans de la série de le faire revenir. « C’est peut-être – pas peut-être – c’est la première série Marvel à ne pas avoir de photographies supplémentaires. L’histoire qui est à l’écran est l’histoire que nous avons décidé de créer. Nous avions avec une idée très précise de ce que nous voulions que cela soit, et nous avons trouvé un moyen de le raconter au cours de cette période de production. C’est en grande partie ce qui est à l’écran sur Disney+. »

Pour Wright ils n’allaient pas changer quoi que ce soit sans avoir toutes les informations sur l’affaire : « Je n’en sais pas plus que vous pour l’instant et cela aurait été se précipiter d’agir sans savoir ce qui se passait. »

Wright a également discuté de l’exploration possible du TVA dans le reste du MCU. Pour le moment, l’institution qui gère les différents flux temporels n’est pas apparue dans d’autres projet à part Loki mais le producteur aimerait bien que ce soit exploré ailleurs : « J’adorerai ça », dit-il. Pour lui, « le TVA pourrait vraiment être cet outil de connexion passionnant pour toute cette narration. Et nous n’en avons vu qu’une fraction. Nous traitons très spécifiquement de ce petit département avec Mobius, B-15 et Renslayer, mais regardez ces perspectives – cet endroit est infini. »

Il ajoute : « Ce qui nous passionne, c’est qu’il y a certainement d’autres histoires à raconter dans cet endroit. Nous avons créé notre propre petit coin du bac à sable et construit quelque chose de cool. Nous espérons que d’autres personnes voudront venir jouer avec. »

Quel avenir pour Loki ?

En ce qui concerner le futur de la série, si pour le moment il n’y a pas de saison 3 de prévue, Wright confie que es choses sont ouvertes : « Je pense que c’est ouvert. Nous n’avons certainement pas développé cette saison en disant « Nous devons anticiper la saison 3 » – comme nous l’avons fait avec la saison 1, où nous savions très spécifiquement qu’on reviendrait. Mais je pense aussi que là où va cette série, il peut certainement y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d’histoires racontées avec Loki dans le monde de « Loki », et dans d’autres mondes liés à Loki, le personnage. »

Et quand on lui demande s’il pense que Loki reviendra dans le monde plus large du MCU, il répond : « C’est l’espoir. Je ne veux pas – ouais. Je pense que le soleil qui brille à nouveau sur Loki et Thor a toujours été la priorité de l’histoire que nous racontons. Mais pour que cette rencontre soit vraiment enrichissante, nous devons amener Loki à un certain endroit émotionnellement. Je pense que c’est l’objectif de ces deux saisons. »

Pour cette seconde saison, le casting complet est de retour, y compris Gugu Mbatha-Raw dans le rôle de l’ancienne juge du TVA Ravonna Renslayer et Eugene Cordero dans le rôle de Casey, fonctionnaire du TVA. Majors revient également dans le rôle de Celui qui Demeure, en plus d’un autre variant de Kang, un inventeur du 19ème siècle nommé Victor Timely. Ils sont rejoints par de nouveaux acteurs, dont Kate Dickie (Game of Thrones), Rafael Casal (Blindspotting) et le récent oscarisé Ke Huy Quan dans le rôle du technicien du TVA Ouroboros, alias OB.

Dans les coulisses, il y a eu quelques changements par rapport à la saison 1. La réalisatrice originale de la série, Kate Herron, et le scénariste en chef Michael Waldron ont tous deux pris du recul pour se concentrer sur d’autres projets. À leur place, Justin Benson et Aaron Moorhead de Moon Knight sont intervenus en tant que réalisateurs principaux, et le scénariste de la saison 1, Eric Martin, est devenu scénariste en chef de la saison 2.

Loki revient le 6 octobre sur Disney+.

Source : Variety / Crédit ©Disney+/Marvel Studios