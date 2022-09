Spider-Man No Way Home : Nouvelle scène post-générique pour la ressortie (spoilers)

La ressortie dans les salles de Spider-Man No Way Home contient une nouvelle scène post-générique qui confirme ce que suggère la fin du film. Spoilers.

Le film Spider-Man No Way Home est sur le point de ressortir dans les salles et cette nouvelle version longue, qui promet plus de séquences avec Andrew Garfield, Tobey Maguire ainsi que les méchants joués par Willem Dafoe, Alfred Molina et Jamie Fox, contient une nouvelle scène post-générique.

***Attention, la suite est spoiler***

A la fin de la version de Spider-Man No Way Home sortie l’année dernière, les fans ont pu découvrir le premier trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Aujourd’hui, le film étant sorti depuis des mois, ce trailer n’est plus d’actualité. Marvel a ainsi décidé d’ajouter une nouvelle scène post-générique à la fin qui confirme ce que les fans craignaient après le sort de Doctor Strange : plus personne ne se souvient de Peter Parker.

Selon Coming Soon, la scène présente le dernier segment scolaire de Betty Brant à la Midtown Technical High School, où elle passe en revue leur histoire à l’école alors qu’ils se préparent à l’obtention du diplôme.

Alors qu’un montage d’images défile, Betty met en lumière des choses comme le voyage de l’école à Washington D.C. dans Spider-Man: Homecoming et leur voyage en Europe dans Spider-Man : Far From Home. Cependant, Peter Parker n’est vu dans aucune des images, ce qui suggère qu’il a disparu des souvenirs de ses amis et de ceux qui le connaissent.

Non seulement tout le monde a oublié que Peter Parker est Spider-Man, mais ils ne se souviennent pas du tout de Peter, ce qui a également été laissé entendre à la fin du film lorsqu’il croise Happy Hogan sur la tombe de May Parker ou quand il va voir MJ et décide de ne rien lui dire.

Cette version longue de Spider-Man No Way Home, sous-titrée The More Fun Stuff Version, est sortie ce vendredi 2 septembre aux Etats-Unis et au Canada et sera dans les salles françaises ce 7 septembre.

Source : Coming Soon / Crédit ©Sony/Marvel Studios