Chadwick Boseman a refusé un film sur l’esclavage à cause des stéréotypes

Chadwick Boseman a refusé un film sur l’esclavage parce qu’il ne voulait pas perpétuer des stéréotypes dépassés sur les noirs.

Le regretté Chadwick Boseman était très sélect dans les rôles qu’il acceptait et faisait toujours en sorte de prendre des rôles qui avait du sens pour lui. Il refusait ainsi de perpétuer des stéréotypes néfastes sur les noirs.

Son manager, Michael Greene, a récemment confié que Chadwick avait refusé un film sur l’esclavage. Sans citer son titre, il raconte que le projet lui été proposé à lui ainsi qu’à Tessa Thomson et ils ont tout les deux décliner l’offre. Peu de temps après, ils sont devenu des super-héros Marvel.

« Je me souviens que lui et Tessa [Thompson] se sont vus offrir un film, il s’agissait de deux esclaves, et il disait : ‘Je ne veux pas perpétuer l’esclavage’», dit Greene. Boseman n’avait aucun intérêt pour le projet et aucune intention de lire le script. Greene poursuit : « Il a dit : « Nous n’allons pas continuer à perpétuer les stéréotypes » et c’est pourquoi il voulait montrer des hommes forts et de caractère. »

« Il s’agissait toujours d’apporter de la lumière. C’est pourquoi nous n’avons jamais fait de films vraiment sombres ou de films qui n’étaient que des gens qui tiraient sur tout le monde et perpétuaient l’obscurité. »

Chadwick Boseman n’était pas qu’après l’argent rapide et devenir une superstar. « Il a accompli tellement de choses, et tout en combattant les ténèbres, littéralement. Jusqu’aux derniers jours de sa vie, il le combattait », dit Greene.

Depuis le début de sa carrière, Chadwick Boseman a toujours eu des principes qui l’ont même valu d’être renvoyé du soap All My Children parce qu’il refusait de perpétrer des clichés sur les noirs.

Chadwick Boseman est décédé tragiquement la semaine dernière après une bataille privée de 4 ans contre le cancer du colon.

