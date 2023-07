Indiana Jones et le Cadran de la Destinée : James Mangold ne voulait pas tuer Indy

James Mangold explique le sort du personnage d’Harrison Ford dans Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. Spoilers.

S’il y a une chose que James Mangold a refusé de faire, c’est tuer Indiana Jones. Le réalisateur, qui a pris le relai de Steven Spielberg derrière la caméra pour le nouveau volet d’Indiana Jones, a expliqué qu’il ne voulait pas être celui qui tue le personnage culte à l’écran.

Il y a une sorte de mode ces derniers temps, où des personnages emblématiques font leur retour mais finissent par mourir. James Mangold comprend que certains fans étaient inquiets, d’autant qu’Harrison Ford a dit que c’était la dernière fois qu’il incarnerait le personnage à l’écran. De plus, Mangold a réalisé Logan et les fans savent comment se termine ce film.

« Je pense que tout le monde [pensaient] en particulier parce que j’ai fait Logan et que je l’ai écrit aussi, il y avait beaucoup d’anxiété que j’allais me transformer en bourreau d’icônes », dit-il en riant.

S’il a frôlé la mort dans le film, Indiana Jones survit. Mangold dit que lui et ses collègues co-scénaristes, les frères John-Henry et Jez Butterworth, n’ont jamais discuté de la mort d’Indiana Jones. « Honnêtement, j’apprécie que les gens soient si nerveux à ce sujet, parce que pour moi, il n’y a vraiment aucun plaisir à simplement amener des milliers de personnes dans un cinéma et à les frapper à la tête avec un marteau… »

Il ajoute : « La mort n’est pas une fin. La raison pour laquelle la mort a fonctionné dans Logan est à cause de la belle ironie de sa mort, à savoir qu’il a vécu une vie si douloureuse, que ce n’est que dans les 30 dernières secondes de sa vie qu’il a réellement pu faire l’expérience de l’amour. Pour moi, c’est ce qui était si émouvant dans cette fin. »

« Mais pour Indiana Jones, il ne s’agit pas de sa mort, » poursuit-il. « Il fallait qu’il accepte cette période de sa vie et ce monde. Et d’une certaine manière, accepter de savoir si Indiana Jones est important pour nous. »

Le film suit Indy et sa filleule Helena (Phoebe Waller-Bridge) alors qu’ils tentent de garder le mystérieux Cadran de la Destinée hors des mains d’un nazi, Voller (Mads Mikkelsen), qui a des plans ignobles pour modifier le cours de l’histoire.

Pour sa part, Ford confirme que lui et les créateurs du film n’ont jamais eu de discussions sérieuses sur la mort de son personnage « parce que le scénario est sorti et qu’Indiana Jones n’est pas mort, nous n’avions pas vraiment besoin d’en parler. » Cependant, dit-il, « cela est revenu plusieurs fois dans la conversation, et [Mangold] a dit qu’il ne voulait pas être celui qui me tuerait. »

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée est actuellement dans les salles de cinéma.

