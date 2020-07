Crisis on Infinite Earths : Michael Keaton est le Batman de la Terre-99 sur un Concept Art

Michael Keaton est le Batman de la Terre-99 utilisé sur un Concept Art du crossover Crisis on Infinite Earths.

Michael Keaton sera bientôt de retour dans le rôle Batman. L’acteur est en effet en discussion pour jouer à nouveau Bruce Wayne dans le film The Flash. Mais ce projet n’est pas le premier à considérer le retour de Keaton en Batman.

La sortie du livre Crisis on Infinite Earths: Paragons Rising révèle un concept art sur lequel on découvre Keaton en tant que Bruce Wayne de la Terre-99 portant l’exosquelette. Son visage est flouté mais on reconnait bien Michael Keaton.

Dans le crossover, c’est Kevin Conroy – voix connue des fans des séries animées et jeux vidéo – qui a incarné ce Batman plus âgé de Kingdome Come. Le showrunner Marc Guggenheim a confirmé que cette image est celle du Batman de la Terre-99. L’artiste Andy Poon ne faisait que jouer avec le concept d’avoir Michael Keaton dans le rôle, avant le casting de Kevin Conroy.

Keaton n’a jamais été approché pour le rôle. Mais sa version de Batman a été référencée dans le crossover comme étant le Batman de la Terre-89, ce qui coïncide avec l’année de sortie du film Batman de Tim Burton. Le Bruce Wayne de Michael Keaton a été vu en première page d’un journal repéré sur le tournage de Crisis on Infinite Earths. Lorsque le journal est apparu dans la série, l’image de Keaton avait été supprimée et remplacée par un concept art de Batman dans un Batsuit similaire à ce que Keaton portait dans le film de 1989 et sa suite de 1991.

Cette image de Michael Keaton est présente dans Crisis on Infinite Earths: Paragons Rising, une édition de luxe qui rassemble toutes les histoires de Crisis on Infinite Earths qui ont été publiées pendant la diffusion du crossover sur The CW.

Source : Movieweb / Crédit ©DC/Warner Bros/CW