Avengers infinity War : Pourquoi les héros sont partis en poussière après le snap de Thanos

Les réalisateurs Joe et Anthony Russo expliquent pourquoi les personnages de Avengers Infinity War partent en poussière.

Dans Avengers Infinity War, l’u des moments les plus choquants fut la désintégration des personnages. Thanos a réussi à effacer la moitié de l’univers en un claquement de doigts. Les spectateurs ont ainsi assisté avec stupeur et tristesse à la disparition d’un bon nombre de leurs super-héros préférés dont Black Panther, Scarlet Witch, Groot ou encore Spider-Man.

Celles et ceux qui ont disparu ne sont pas morts, comme l’Ancien l’explique dans un scène coupée, ils on été effacé de l’existence ce qui signifie qu’ils peuvent revenir. Ce n’est cependant pas le cas pour Black Widow ou Vision parce qu’ils sont morts autrement.

En discutant avec Rotten Tomatoes, les réalisateurs Anthony et Joe Russo ont expliqué comment ils avaient décidé de transformer les victimes du « snap » en poussière. Joe Russo a partagé qu’ils pensaient à « l’aspect élémentaire de votre corps et à ce qui lui arrive », donc la disparition était un moyen « d’accélérer le processus de décomposition. »

Dans une interview avec Inverse, le superviseur des effets visuels Dan DeLeeuw, a révélé que la pierre du pouvoir était celle qui avait rendu tout cela possible, affirmant que cette pierre particulière « les faisait disparaître de l’existence ». Il a poursuivi en expliquant qu’ils avaient un concept art combinant différentes idées, mais en fin de compte, tout se résumait « au corps qui se transforme en cendre », et donc ils « ont décollé toutes ces couches et se sont concentrés sur celle-ci [Pierre du Pouvoir]» et à quelle vitesse elle « consommerait quelqu’un ».

Il faut aussi noter que visuellement, le fait de les voir partir en poussière ajoute un certain élément dramatique, surtout qu’on les voir s’évaporer les uns après les autres, devant leurs proches complètement impuissants devant la situation.

Source : CBR / Crédit ©Marvel