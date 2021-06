Creed 3 : Jonathan Majors en adversaire de Michael B. Jordan

Jonathan Majors serait en négociation pour incarner l’adversaire de Michael B. Jordan dans Creed 3.

Michael B. Jordan a trouvé son prochain adversaire dans Creed 3. Selon Deadline, Jonathan Majors (Lovecraft Country) serait en négociation pour un rôle dans le troisième film de la saga de boxe, spin-off de Rocky. Pour le moment, on ne sait rien sur le rôle qu’il incarnera mais il devrait être en opposition à Adonis Creed.

Ce rôle pour Majors arrive alors qu’il s’apprête à entrer dans le MCU avec un personnage important dans le prochain Ant-Man, celui de Kang le Conquérant. Majors a été vu dans Da 5 Bloods de Spike Lee (disponible sur Netflix) et sera bientôt dans The Harder They Fall sur Netflix.

En plus de reprendre son rôle principal dans le film, Michael B. Jordan fera ses débuts de réalisateur avec Creed 3. Notez aussi qu’après plus de 40 ans, – six films Rocky et deux Creed – dans le rôle de Rocky Balboa, Sylvester Stallone se retire de la saga. Il ne reprendra pas son rôle mythique.

Écrit par Zach Baylin, Creed 3 verra aussi les retours de Tessa Thompson et Phylicia Rashad. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment.

