Spider-Man Homecoming : Laura Harrier pensait que Zendaya avait été castée dans son rôle

L’actrice Laura Harrier, a eu une frayeur pensant qu’elle avait perdu son rôle dans film Spider-Man Homecoming au profit de Zendaya.

Dans le film qui a rebooté le personnage de Peter Parker, Laura Harrier joue Liz Toomes, la fille d’Adrian Toomes alias Vulture. Elle est aussi l’intérêt amoureux de Peter qui en pince sérieusement pour elle dans le film et tente de la séduire.

Dans une interview à Net-A-Porter, l’actrice a confié que durant le processus de casting, elle pensait avoir perdu le rôle et que Zendaya avait été castée à sa place.

Elle explique : « Après avoir fait mon test vidéo pour Spiderman, avant d’avoir entendu quoi que ce soit, il est sorti quelques semaines plus tard que Zendaya allait être dans le film, j’ai donc pensé que je n’avais pas eu le rôle. Elle a dû le décrocher. J’ai appelé mon agent et on m’a rassuré que j’étais toujours en course. »

La réaction de Laura Harrier n’est pas étonnante puisque Zendaya était une star montante. Elle était déjà très populaire grâce à son statut de star de Disney. Quand la nouvelle de sa participation au film a été annonce, tout le monde a supposé qu’elle serait l’intérêt amoureux féminin principal du film.

Au final, les deux actrices se sont révélées être toutes les deux des intérêts amoureux de Peter. Liz fut un crush de Peter et de bien des façons, elle est le rôle féminin principal du film. Quant à Zendaya, elle jouait une élève inconnue qui à la fin du film, s’est avérée être MJ, le grand amour de Peter. Le film a ainsi établie son personnage pour les suites des aventures de Spider-Man sur grand écran et son rôle était bien plus proéminent dans le second volet.

En fin de compte, Harrier fut agréablement surprise par la volonté de Marvel de donner à elle et à Zendaya des rôles si importants parce qu’Hollywood donne rarement des rôles de cette taille à deux actrices noires dans un même film et Harrier en avait conscience.

« Je pensais que c’était incroyable et révolutionnaire de Marvel de nous mettre toutes les deux dans ces rôles et de ne pas parler du fait que nous sommes noires. Nous n’étions que des filles qui allions dans une école à New York et c’est à ça que ressemble la ville de New York; les films devraient refléter cela. Nous nous sommes vraiment amusées à faire ce film. Zendaya et moi sommes amies maintenant et je lui suis vraiment reconnaissante.»

Laura Harrier est actuellement dans la série Hollywood sur Netflix où elle tient le rôle féminin principal.

Source : Net-A-Porter / Crédit ©Marvel/DR