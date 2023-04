Deadpool 3 : Un scénariste de She-Hulk pour la suite

Ryan Reynolds recrute, Zeb Wells, un des scénaristes de She-Hulk pour Deadpool 3.

Deadpool 3 accueille un nouveau scénariste. Selon Deadline, Zeb Wells, qui a écrit l’épisode 7 de She-Hulk (The Retreat) rejoint l’équipe d’écriture de la franchise composée de Paul Wernick et Rhett Reese.

Deadpool 3 a déjà subit quelques changements dans ses scénaristes. A l’origine, Wernick et Reese qui ont écrit les deux premiers films, avaient été remplacés par Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin pour le troisième volet avant de retrouver leur poste. Ils auront désormais un nouveau partenaire pour peaufiner le scénario du film.

En plus de son travail sur She-Hulk, Zeb Wells a servi de scénariste principal sur Marvel Zombies. Il a également reçu un Emmy Award pour son travail sur Robot Chicken et a un passé avec Marvel en tant qu’auteur sur des comics comme Spider-Man et X-Men. Il a donc l’expérience dans ce domaine.

Pour le moment, on sait très peu de chose sur Deadpool 3 à part le fait que Hugh Jackman reprendra son rôle de Wolverine pour la première fois depuis Logan. Notez aussi que Karan Soni et Leslie Uggams reviendront dans leur rôle respectif de Dopinder et Blind Al, adorés des fans. Il a aussi été annoncé qu’Emma Corrin et Matthew Macfadyen avaient rejoint le film.

Deadpool 3 arrive en salles le 8 novembre 2024.

