Creed III : Michael B. Jordan explique l’absence de Rocky

Michael B. Jordan explique pourquoi Sylvester Stallone, alias Rocky, n’est pas dans Creed III.

Après huit rounds en tant que Rocky Balboa, Sylvester Stallone, le créateur et star de la franchise Rocky, n’est pas revenu sur le ring pour Creed III. Stallone a joué le personnage dans les six films Rocky entre 1976 et 2006, reprenant le rôle de champion retraité des poids lourds devenu mentor et manager d’Adonis « Donnie » Creed (Michael B. Jordan) dans Creed de 2015 et Creed II de 2018.

Le deuxième volet s’est terminé avec Rocky, qui a pris du recul par rapport à la boxe et a retrouvé son fils, Robert « Rocky » Jr. (Milo Ventimiglia), et son petit-fils à Vancouver, au Canada. Dans Creed III, Rocky n’est mentionné que dans le contexte de son combat de 1976 avec Apollo Creed (Carl Weathers) pour le titre de champion du monde des poids lourds.

Interrogé sur l’absence de Rocky dans Creed III, Michael B. Jordan, qui a fait ses débuts de réalisateur avec le film, a expliqué à la radio HOT 97 que le troisième film consiste à sortir Donnie de l’ombre d’Apollo et Rocky pour « faire avancer la franchise ».

« Tout d’abord, l’ADN de Sly et Rocky traverse toute cette franchise. Vous ne pouvez pas avoir ces films [sans cela] », a déclaré Jordan. « Cet esprit d’opprimé, je pense, relie l’opprimé en chacun de nous. Je pense que ce que nous aimons tellement dans ces films, c’est que nous voyons quelqu’un qui traverse des épreuves, qui est capable de renaître de ses cendres et d’atteindre le sommet de la montagne, et nous connecter avec cela. Pour nous, nous nous connectons avec des personnages qui peuvent faire la même chose, et c’est ce que nous voulons faire avec Adonis Creed. »

Le premier film, qui a vu Donnie se rendre à Philadelphie à la recherche de l’ami et adversaire de son père pour qu’il devienne son entraîneur, « parlait beaucoup de Rocky et d’Apollo », a expliqué Jordan. « Le premier film parlait beaucoup de cela. Le deuxième film était vraiment Adonis Creed essayant de sortir de l’ombre d’Apollo Creed et étant à l’aise dans sa peau. » Après avoir fait la paix avec la mort de son père sur le ring aux mains d’Ivan Drago (Dolph Lundgren) en combattant Viktor Drago (Florian Munteanu) dans Creed II, Jordan voulait que Creed III « se tienne sur les épaules d’Adonis. »

« Je veux qu’Adonis soit autonome. Pour ce faire, nous avons dû retourner dans le passé », a déclaré Jordan à propos de l’ami d’enfance de Donnie, Damian « Dame » Anderson (Jonathan Majors), autrefois considéré comme son « frère » lorsque les deux adolescents vivaient dans un foyer. « Quelles ont été ces années de transformation, ces traumatismes d’enfance qui ont façonné [Adonis] aujourd’hui ? Je pense que la pièce pour cette histoire était vraiment celle d’Adonis Creed qui allait de l’avant avec sa famille. C’est un peu comme ça que nous avons déroulé l’histoire pour celui-ci. »

Si Sylvester Stallone n’est pas dans Creed III, il reste crédité comme producteur de la franchise aux côtés de Michael B. Jordan. Cependant, le créateur de la franchise, dont il ne détient plus les droits, a confié à The Hollywood Reporter qu’il regrette de ne pas faire partie du film.

« C’est une situation regrettable parce que je sais ce que cela aurait pu être. Cela a été pris dans une direction assez différente de celle que j’aurais prise. C’est une philosophie différente, celle [du producteur] Irwin Winkler et de Michael B. Jordan. »

Creed III est actuellement dans les salles de cinéma.

Source : HOT 97, THR / Crédit ©MGM