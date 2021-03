Superman & Lois saison 1 : Révélations sur Captain Luthor et renouvellement (Spoilers)

Retour sur les révélations sur le Captain Luthor dans l’épisode 2 de Superman & Lois. Et la série est déjà renouvelée pour une saison 2. Spoilers.

A peine commencée, déjà renouvelée. alors que la série a démarré la semaine dernière, la CW renouvelle déjà la série Superman & Lois pour une saison 2. La chaine a fait l’annonce ce mardi 2 mars, jour de diffusion du second épisode. Ce n’est donc qu’un début pour la série portée par Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch

Le season premiere de Superman & Lois a introduit un mystère intéressant : d’où vient l’Étranger, alias Captain Luthor, joué par Wolé Parks ? L’épisode de cette semaine a fourni une réponse et elle est assez choquante. En effet, le deuxième épisode a révélé qu’il déteste Superman (Tyler Hoechlin) parce que le Kryptonien a détruit sa planète. Et par sa planète, comprenez une Terre alternative conquise par une version maléfique de Superman.

Un flash-back à la fin de l’épisode a dévoilé une scène de bataille horrible dans laquelle le dernier fils de Krypton est descendu du ciel dans son costume noir (le même costume que portait Hoechlin dans la troisième partie de « Elseworlds« ) et a fauché toute l’escouade militaire de Luthor, y compris le général Sam Lane (Dylan Walsh) de cette Terre, avec sa vision thermique.

« Nous voulions juste commencer lentement à éplucher les couches de l’oignon de qui est ce gars et ce qui lui est arrivé, et en quelque sorte donner un coup de fouet à sa motivation pour vouloir abattre Superman », a déclaré à EW le showrunner de Superman & Lois, Todd Helbing à EW à propos du flashback.

« A la fin de cet épisode, vous savez qu’il doit arrêter Superman parce que Superman sur sa planète a tout détruit. Cela lui donne donc une motivation que les gens peuvent comprendre et à laquelle ils peuvent s’accrocher. Mais cela nous permet aussi de montrer cette juxtaposition. Une des choses qui m’ont toujours attiré quand j’étais enfant, c’est que les gens disaient : « Superman, tu ne peux pas l’arrêter. » Mais en réalité, oui, vous pouvez. Avec son esprit, n’est-ce pas ? C’est un endroit où il est vulnérable. Alors, comment ce type pourrait-il mal tourner sur sa planète, et est-ce possible dans notre réalité ? Comment le capitaine Luthor entre dedans ? »

On sait désormais que ce Luthor de la série vient d’une autre Terre qui a été détruite par le Superman au costume Noir, le méchant Superman. Est-ce que le gentil Kal-El va se transformer en monstre ? C’est la question que pause la série. Il sera intéressant de voir si la version maléfique de Superman sera de retour. Luthor a aussi mis le doute dans l’esprit du Général Lane. Est-ce que le beau-père de Clark va se retourner contre lui ?

La semaine prochaine Clark (Tyler Hoechlin) partagera une partie de son histoire kryptonienne avec ses fils Jordan (Alex Garfin) et Jonathan (Jordan Elsass) lors d’un petit-déjeuner en famille. Pendant ce temps, Lois (Elizabeth Tulloch) et sa nouvelle collègue Chrissy (Sofia Hasmik) creusent plus profondément pour découvrir la vérité sur Morgan Edge (Adam Rayner).

Superman & Lois, c’est le mardi sur la CW.

Superman & Lois saison 1 – Promo 1×02