Ant-Man 3 : Paul Rudd fait la promo des mémoires de Scott Lang (teaser et featurette)

Paul Rudd fait la promotion des mémoires de Scott Lang que vous pouvez commander, dans le dernier teaser d’Ant-Man 3.Découvrez aussi une featurette dans les coulisses du film.

Un nouveau teaser pour le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania a été dévoilé par Marvel, mais ce n’est pas un teaser comme les autres. En effet, il s’agit d’une promotion pour le livre Look Out For The Little Guy! écrit par Scott Lang.

Comme le dit Paul Rudd dans la vidéo très méta, ce qui n’était qu’un accessoire de cinéma est devenu un véritable livre que les fans peuvent précommander sur Amazon.

« Dans ce nouveau livre, je suis presque certain que ce n’est pas moi qui l’ai écrit, nous tirons le rideau et découvrons l’homme derrière Ant-Man, Scott Lang. Qui est-il ? Comment est-il ? Pourquoi me ressemble-t-il autant ? C’est un conte aussi vieux que le temps qui est si bon qu’il se lit pratiquement tout seul, » dit Rudd dans la vidéo.

« Une publication similaire mais qui n’est pas le New York Times l’appelle l’une des meilleures autobiographies Avengers de ce multivers. Donc, si vous êtes comme moi et que vous n’avez jamais lu que les quatrièmes de couvertures de livres pour dire que vous les avez lus, faites-vous une faveur et procurez-vous un exemplaire de Look Out for the Little Guy! Cela vous changera la vie. »

Découvrez également un reportage dans les coulisses du film avec des interviews des acteurs et de Kevin Feige, le big boss de Marvel Studios.

Ant-Man et la Guêpe Quantumania lancera officiellement la Phase 5 de Marvel le 15 février prochain. Pour plus d’infos sur le film et pour revoir la bande-annonce, c’est par ici.

Ant-Man et la Guêpe Quantumania – Les Mémoires de Scott Lang

Ant-Man et la Guêpe Quantumania – Reportage