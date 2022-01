Black Adam : Déjà des plans pour une suite potentielle

Le producteur de Black Adam tease qu’il y a déjà des plans en place pour une suite potentielle du film avec Dwayne Johnson.

Le film Black Adam n’est pas encore sorti et bien sûr, on ne sait pas comment il sera accueilli par le public, cependant, en cas de succès, les producteurs sont prêts pour une suite. Dans une récente interview avec Collider, le producteur de Black Adam, Hiram Garcia, a confirmé que c’était bien le cas, à condition que le film soit un succès.

« Nous avons toujours eu une vision de l’endroit où nous voulions que cela aille », a expliqué Garcia. « Nous n’avons jamais considéré cela comme un film unique, je suis un nerd et un énorme fan de comics, et j’aime tellement cet univers, vous pouvez le voir d’après mon enthousiasme à parler de toutes ces choses. »

Il ajoute : « Je suis toujours entré là-dedans avec une vision de « C’est l’histoire que nous voulons raconter, c’est là que nous aimerions que cela se passe, c’est ainsi que nous verrions plusieurs films se dérouler, y compris éventuellement des spin-offs pour des personnages individuels, » mais il y a toujours eu une sorte de vision approximatif dans notre tête sur un tableau blanc imaginaire de la façon dont nous voudrions le faire. Au fur et à mesure que nous faisons cela, nous commençons à regarder cela un peu plus. »

Evidemment, la suite n’est pas encore garantie : « Mais, encore une fois, en fin de compte, nous avons besoin que le film soit bien reçu et nous voulons que les fans l’aiment, mais il y a une vision de ce que nous aimerions faire avec plusieurs films en ce qui concerne Black Adam et la JSA. »

Il est évident que le but avec Black Adam est de faire plus d’un film et de décliné la franchise avec d’autres personnages qui pourraient éventuellement avec leur spin-off. Il faudra simplement être patient pour voir commet s’en sort le premier film.

Au casting du film, on trouve Dwayne Johnson dans le rôle titre, Pierce Brosnan (Doctor Fate), Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone), Aldis Hodge (Hawkman) et Sarah Shahi (Isis).

Black Adam est prévu dans les salles le 27 juillet 2022.

