Fallout : Un trailer prometteur pour l’adaptation en série du jeu culte

Découvrez le premier trailer de Fallout, l’adaptation très attendue du jeu vidéo éponyme de Prime Video, ainsi que des affiches des personnages de la série

Un monde post-apocalytique, des références rétro-sixties, un pouvoir militaire, et des mutants dans un environnement hostile… Voici le monde de Fallout désormais adapté en série pour Amazon Prime Video qui se dévoile dans une première bande annonce, après un micro-teaser, et quelques photos.

Un teaser assez explicite sur les prémices de l’intrigue de la série et son monde, avec un ton sarcastique, trash, et violent, dans un monde tordu, ce qui n’est pas étonnant vu que cette dernière est produite par les studios qui ont créés The boys, en collaboration avec le créateur du jeu, Todd Howard.

Un trailer qui s’accompagne des posters des personnages principaux de la série, inspirée du célèbre jeu, de son héroine principale à son mercenaire ghoul (un type de mutant humain spécifique au jeu).

Basée sur l’une des plus grandes séries de jeux vidéo de tous les temps, Fallout raconte l’histoire des survivants d’un monde où il n’y a presque plus rien à avoir. 200 ans après l’apocalypse, les habitants des luxueux abris antiatomiques sont contraints de retourner dans le paysage apocalyptique irradié que leurs ancêtres ont laissé derrière eux et se retrouvent sous le choc de découvrir ce monde incroyablement complexe, joyeusement étrange et extrêmement violent qui les attend.

La série est produite par Kilter Films et les producteurs exécutifs Jonathan Nolan et Lisa Joy. Nolan a réalisé les trois premiers épisodes. Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner sont producteurs exécutifs, scénaristes et co-showrunners. La série met en vedette Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight) et Aaron Moten (Emancipation). Athena Wickham de Kilter Films est également productrice exécutive, avec Todd Howard pour Bethesda Game Studios et James Altman pour Bethesda Softworks.

Fallout : La bande annonce

crédit photos © Amazon Prime Studios