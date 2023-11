Fallout : Premières images de la série basée sur le jeu vidéo

Découvrez les premières images de la série Fallout, basée sur la célèbre franchise de jeux-vidéo, qui sera diffusée sur Prime Video en avril 2024

Prime Video dévoile aujourd’hui les premières images de la série très attendue Fallout qui sera diffusée en exclusivité sur Prime Video à partir du 12 avril 2024.

Basée sur l’une des plus grandes séries de jeux vidéo de tous les temps, Fallout raconte l’histoire des survivants d’un monde où il n’y a presque plus rien à avoir. 200 ans après l’apocalypse, les habitants des luxueux abris antiatomiques sont contraints de retourner dans le paysage apocalyptique irradié que leurs ancêtres ont laissé derrière eux et se retrouvent sous le choc de découvrir ce monde incroyablement complexe, joyeusement étrange et extrêmement violent qui les attend.

Dans Fallout, Ella Purnell (Yellowjackets), est Lucy une habitante très optimiste de l’Abri 33 avec un esprit entrepreneurial typique de la mentalité Américaine. Sa nature paisible et idéaliste est challengée alors que certains veulent nuire à ses proches.

On trouve également Aaron Moten (Emancipation), dans le rôle de Maximus , un jeune soldat qui cache son passé tragique lorsqu’il faisait partie de la division militaire La Confrérie de l’Acier. Il croit en la mission de la Confrérie qui est de rétablir l’ordre et la justice et il fera tout pour atteindre cet objectif.

Walton Goggins (Les 8 Salopards) est “Le Goule” qui survit dans ce monde en qualité de chasseur de primes. Il est pragmatique, impitoyable et cache un mystérieux passé. Et Kyle MacLaughlin (Twin Peaks), est “Dirigeant Hank”, le dirigeant de l’Abri 33 mais également le père de Lucy. Son principal objectif est de changer le monde pour le rendre meilleur.

Le reste de la distribution de la série comprend Moisés Arias (The King of Staten Island), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Severance), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers), Annabel O’Hagan (New York – Unité Spéciale) et Xelia Mendes-Jones (La Roue du temps).

La série est produite par Kilter Films et ses producteurs exécutifs Jonathan Nolan (Westworld), qui a également réalisé les trois premiers épisodes et sa partenaire Lisa Joy. Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner ont collaboré en tant que producteurs exécutifs, scénaristes, et showrunners.

Crédit ©Prime Video