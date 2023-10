Fallout : Une date de diffusion officielle pour la série d’Amazon Prime Video

Fallout, adaptée du jeu vidéo éponyme, prochaine production originale de Prime Video annonce sa date de sortie pour le Fallout Day.

Après les Anneaux de pouvoir ou Warhammer, Amazon Studio s’attaque à une nouvelle licence que les geeks vont adorer : Fallout.

Après 4 ans de production, Les studios Prime video viennent d’annoncer sur les réseaux officiellement la date de sortie de la série adaptée du jeu vidéo légendaire à la fanbase assidue, à l’occasion du 26ème anniversaire du Fallout Day. Elle débarquera sur la plateforme le 12 Avril 2024.

C’est à travers un message video cryptique sur le twitter des studios du géant du e-commerce que la nouvelle a été annoncée :

La série est une histoire originale basée sur Fallout se déroulant dans un Los Angeles post-apocalyptique et s’inscrit dans la trame principale de l’univers des jeux. Elle est produite par Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de Westworld.

Au casting de Fallout la série : Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (Les 8 Salopards), Aaron Moten (Emancipation), Moisés Arias (The King of Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Severance), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers), Annabel O’Hagan (New York – Unité Spéciale) et Xelia Mendes-Jones (La Roue du temps).

Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner sont producteurs exécutifs, scénaristes et co-showrunners. Jonathan Nolan et Lisa Joy sont producteurs exécutifs via Kilter Films dans le cadre de leur accord global avec Amazon. Athena Wickham de Kilter Films est également productrice exécutive avec Todd Howard pour Bethesda Game Studios et James Altman pour Bethesda Softworks. Amazon et Kilter Films produisent en association avec Bethesda Game Studios et Bethesda Softworks. Nolan a réalisé les trois premiers épisodes de la série épique.

La série adaptée de l’univers Fallout arrivera donc le 12 avril prochain, Elle sera disponible en streaming exclusivement sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires dans le monde.

crédit photo : ©Prime Video