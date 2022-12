Indiana Jones 5 : Enfin un trailer et un titre pour le retour d’Harrison Ford en Indy

Le film Indiana Jones 5 se dévoile enfin avec une bande-annonce et un nouveau titre.

Indiana Jones est officiellement de retour. Disney a dévoilé la première bande-annonce du film Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, qui est le titre officiel du cinquième volet de la franchise d’aventure de Harrison Ford. Cette bande-annonce présente notamment un Harrison Ford rajeuni dans le rôle d’Indiana Jones à son époque glorieuse d’aventures archéologiques.

La bande-annonce s’ouvre sur les facéties classiques d’Indy défiant la mort alors qu’il saute entre des tuk tuk qui roulent à toute vitesse. Il y a aussi des plans de lui courant le long d’un train en marche et conduisant une moto sous la pluie après un avion, mais « ces jours sont passés », dit Ford en tant qu’Indy à la retraite qui se tient désormais à l’enseignement.

La bande-annonce révèle aussi le premier aperçu des méchants joués par Mads Mikkelsen et Antonio Banderas, ainsi qu’Helena, la filleule d’Indy, interprétée par Phoebe Waller-Bridge. A la fin du trailer, on peut également entendre la musique emblématique d’Indiana Jones de John Williams alors qu’Indy prend son chapeau, évite de justesse un train à cheval et fait face à des hommes de main.

Aux côtés de Ford, John Rhys-Davies reprend le rôle de Sallah, vu pour la dernière fois dans Indiana Jones et la dernière croisade en 1989, ainsi que de nouveaux ajouts comme Waller-Bridge, Mikkelsen, Banderas, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson et Toby Jones.

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée est prévu pour le 28 juin 2023 dans les salles françaises.

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée – Bande-annonce VF

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée – Bande-annonce VOST

Crédit ©Disney/Lucasfilm