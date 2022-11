Avatar La Voie de L’eau : Première bande-annonce complète au cœur de Pandora

Découvrez une nouvelle bande-annonce pour le film Avatar La Voie de L’eau qui plonge au cœur de Pandora.

Le retour à Pandora approche à grand pas. Une nouvelle bande-annonce, cette fois-ci plus explicite, pour le film Avatar La Voie de L’eau a été mis en lige par 20th Century Studios. C’est enfin l’occasion d’avoir un véritable aperçu du film et des personnages.

La Voie de L’eau se déroule plus d’une décennie après les événements du premier film. Il suit la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les ennuis qui les suivent, les efforts qu’ils font pour se protéger, les batailles qu’ils mènent pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

Cette bande-annonce en montre plus de l’univers aquatique du film ainsi que la bataille que la famille au cœur de l’histoire devra combattre.

Sam Worthington revient dans le rôle de Jake Sully, le soldat humain devenu Na’vi, aux côtés de Zoe Saldaña dans le rôle de Neytiri. Sigourney Weaver, qui a joué le Dr Grace Augustine dans le film de 2009, est de retour, mais cette fois, elle joue Kiri, la fille adoptive de Jake et Neytiri.

Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux visages qui apparaissent, d’Edie Falco à Michelle Yeoh en passant par Kate Winslet et les acteurs jouant des générations beaucoup plus jeunes de Na’vi.

Le film présentera la progéniture de Jake et Neytiri, ainsi que des membres des Metkayina, un clan de Na’vi qui habite autour des récifs océaniques. Cela inclut Cliff Curtis en tant que leader Metkayina Tonowari et Winslet en tant que mystérieuse Ronal.

James Cameron ne s’arrêtera pas à Avatar 2, trois autres films suivront : « Au centre de chacune des quatre suites se trouvera la famille Sully. Chaque histoire sera autonome et chacune arrivera à sa propre conclusion », a confié le producteur Jon Landau. Il y aura une « résolution satisfaisante pour chaque film, mais vu dans son ensemble, le voyage à travers les quatre créera une plus grande saga épique ».

Avatar La Voie de l’Eau sortira le 14 décembre 2022.

Avatar La Voie de l’Eau – Bande-annonce VF

Avatar La Voie de l’Eau – Bande-annonce VOST



Crédit ©Disney/20th Century Studios